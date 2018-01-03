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Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

ANKARA (AA) - Yüksek Planlama Kurulunca (YPK) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kabul edildi.Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Üniversite,...

03 Ocak 2018 Çarşamba 00:09
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
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ANKARA (AA) - Yüksek Planlama Kurulunca (YPK) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kabul edildi.

Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve birliklerin görüşleri alınarak hazırlanan eylem planı, enerji ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca, 2017-2023 yılları arasında uygulanacak plan kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltılması hedefi bulunuyor.

Plan kapsamında, 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarruf sağlanması ve bu tasarrufun sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

Plana göre, 2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 milyar dolar olup bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar sürecek.

Öte yandan, eylemlerin geri ödeme süresi ortalama 7 yıl.


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