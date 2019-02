Uludağ Ekonomi Zirvesi, Stars Of Region'a ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi, Stars Of Region'a ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 100’ün üzerinde konuşmacı, bin 500’ün üzerinde iş insanını ağırlayacak Zirve, aynı zamanda bölgenin en önemli start up yarışmalarından biri olan Stars Of Region’a 2. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatarak, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü kazanmayı hedefliyor. Stars Of Region’a 2018 yılında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 500’e yakın girişimci başvurdu. Bu yıl sayının daha fazla olması bekleniyor.

Stars of Region Yarışması’na başvurular, 22 Şubat tarihine kadar http://www.uludagekonomizirvesi.org/stars-of-region-soru-formu adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular bir ön elemeye tabi tutulacak, yarı finale kalan adaylarla yapılan görüşmeler sonrasında toplam 10 finalist belirlenecek. Finale kalan 10 girişimci sunumlarını Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yapacak.

GBA yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve zirvenin konuşmacılarından oluşacak liderler karşısında gerçekleşecek canlı sunumda ilk 3 belirlenecek. Jüri, girişimcilerin sunumlarını fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimcinin ve ekibinin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirecek.Jüri karşısında gerçekleştirecekleri canlı sunumların sonucunda ilk 3’e kalmayı başaran startup girişimleri, zirve programı içinde gerçekleştirilecek ödül töreninde ödüllerini alacak. Girişimciler, iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak.