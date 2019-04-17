Ülker'in yeni ürünü Yupo Challenge eğlendirecek

İSTANBUL (AA) - Ülker Yupo, inovatif ürünleriyle şekerleme pazarındaki büyümesini sürdürüyor.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Çokojelo ile Türkiye’nin ilk çikolata kaplı jelly şekerlemesini tüketiciyle buluşturan Yupo, yeni ürünü Yupo Challenge ile oyunla şekerlemeyi bir araya getirerek bir ilke daha imza attı.

Dijital dünyada popüler olan eğlenceli challenge akımı Türkiye’de ilk kez bir şekerleme ürünüyle birleşti. Acı biber, keskin nane, meyve ve kola aromalı lezzetlerin tek paket içerisinde yer aldığı yeni Yupo Challenge, paketlerinin arkasındaki 5 farklı oyunu 4 farklı jelly ile buluşturuyor.

Tek ayağı havada tutup zıplayarak etrafında dönme, ellerini yere koyup masa gibi durma, dizlerini büküp bekleme, gülümsememe gibi paket arkası oyunlarıyla, Yupo herkesi eğlenceye davet ediyor.





- Challenge oyun videoları Youtube'da





"Yupo Challenge’a var mısın?” kampanyasında, challenge oyunlarının nasıl oynandığını ünlü YouTuber Buğra Kazancı anlatıyor.

Kazancı ve arkadaşlarıyla birlikte çekilen challenge oyun videolarına Youtube’daki Ülker Yupo TV kanalından ulaşmak mümkün oluyor.

Yupo, daha fazla challenge oyunu için ise çocukları "www.yupochallenge.com"a bekliyor.

