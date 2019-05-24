Ülkemizde 12 milyondan fazla kişi migren ağrısı çekiyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Algoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hacı Ahmet Alıcı, "Migren hastaları ilk etapta farklı branşlardaki doktorlara muayene oluyor. Ağrı geçmeyince bizim bölüme başvuruyorlar. Hastalara başlangıçta medikal tedavi uyguluyoruz. Ancak ağrı geçmez ise veya ilaçlara direnç kazanırsa minimal invaziv yöntemler dediğimiz, girişimsel yöntemleri uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversitede Hastanesi'nden yapılan açıklamada, kimi zaman sebebe bağlı, kimi zamansa ortada hiçbir sebep yokken baş gösteren ağrıların, en büyük sağlık sorunlarından biri olduğu belirtildi.

Stres, yeme-içme düzenindeki aksama, yanlış egzersiz, bağışıklık sistemindeki ani dalgalanma gibi nedenlerin yanı sıra mevsim dönüşlerin de migren ağrılarını tetiklediği kaydedildi.

Bu yıl, ramazan ayının mevsim dönüşüne denk gelmesiyle özellikle kronik ağrıdan yakınan kişilerde oruçta baş ağrısı şikayetlerine sıkça rastlandığı aktarılan açıklamada, çoğu zaman iftar sonrası alınan ağrı kesicilerin dahi acıyı hafifletmediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Algoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hacı Ahmet Alıcı, algoloji adının son yıllarda bilinirlik kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Migren hastaları, ilk etapta farklı branşlardaki doktorlara muayene oluyor. Ağrı geçmeyince bizim bölüme başvuruyorlar. Hastalara başlangıçta medikal tedavi uyguluyoruz. Ancak ağrı geçmez ise veya ilaçlara direnç kazanırsa minimal invaziv yöntemler dediğimiz girişimsel yöntemleri uyguluyoruz."

Uygulanan tedavinin ağrının türüne ve bölgesine göre değiştiğini aktaran Alıcı, "En basitinden en zora kadar iğne tedavilerimizle bu hastalara yardımcı oluyoruz. İğne ile kortizon ve lokal anestetiğin birlikte uygulanması, Radyofrekans gibi tedavilerimiz var. Ülkemizde 12 milyondan fazla kişinin migren ağrılarına sahip olduğu biliniyor. Kronik migrenin tedavisinden bahsetmek mümkün ancak akut migrenli hastaların ilk basamakta nöroloji bölümüne başvurması gerek." ifadelerini kullandı.

Hastanın tedavi olmasına rağmen migreni geçmemişse son çarenin algoloji olduğunu vurgulayan Alıcı, migrende ense kökünden başlayarak, başın üzerine doğru vuran ağrılarda "oksipital nevralji" tedavilerin oldukça etkili olduğu bilgisini verdi.