Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Atatürk Havalimanından son uçuş 6 Nisan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, havacılık operasyonlarının Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına taşınmasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, havacılık sektörünün öneminden bahsetti.

Türkiye'nin son yıllarda özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu dile getiren Turhan, Türk sivil havacılığının dünyanın en itibarlı havayolu sektörlerinden biri haline geldiğini vurguladı.



Turhan, son 10 yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye'nin dünya ortalamasına göre 3,5 kat büyüdüğünü kaydederek, havacılık sektöründe ülkenin yaşadığı büyümeden en çok payı İstanbul'un aldığını söyledi.



Atatürk Havalimanı'na her gün bin 300'e yakın uçağın inip kalktığını, geçen yıl 465 bin uçağa ev sahipliği yapıldığını aktaran Turhan, bu havalimanının yolcu trafiğinin 68 milyonu bulduğunu, İstanbul'da bu alandaki yolcu sayısının 102 milyonu aştığını bildirdi.



Turhan, gelişen havacılık yükünü Atatürk Havalimanı'nın taşıyacak durumda olmadığını, her geçen gün büyüyen havacılığın sadece yolcu sayısı olarak da değerlendirmenin yeterli olmayacağını belirterek, artan kargo taşımacılığından bahsetti.



Transfer yolcuda pazar payı yüzde 66'yı bulan Avrupa-Asya-Afrika-Orta Doğu koridorunun merkezinde İstanbul'un yer aldığını dile getiren Turhan, "İşte biz bu potansiyeli çok önceden tespit ederek, İstanbul'un ilave bir hizmet kapasitesi oluşturacak şekilde yeni bir topla-dağıt-işle-aktar (hub) havalimanına kavuşması gerektiğini ortaya koyduk ve İstanbul Havalimanı'nı inşa ettik." diye konuştu.



Turhan, "İstanbul Havalimanı'nın artan kapasitesi sayesinde Türkiye'ye daha fazla hava yolu şirketi uçuş yapabilecek ve birkaç yıl içerisinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en fazla yolcu ve kargo taşıyan havalimanı olacak." ifadelerini kullandı.



İstanbul Havalimanı'nın 5 yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında dünyada ikinciliğe yükseleceğini dile getiren Turhan, tüm fazlar tamamlandığında ise liderlik koltuğuna oturacağının altını çizdi.

Havalimanına ulaşılabilecek kara yolu bağlantıları

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ile eş zamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, bu kapsamda İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısı yaşamasının da önüne geçmeyi amaçladıklarını bildirdi.



Bu doğrultu havalimanına yapılan bağlantı yollarından bahseden Turhan, Hasdal–Kemerburgaz–Göktürk–Işıklar yolu üzerinden, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Kuzey Çevreyolu ve Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden havalimanına ulaşmanın mümkün olduğunu anlattı.



Turhan, Büyükçekmece-Çatalca ve Saray yönünden de havalimanına ulaşmayı mümkün hale getirdiklerini bildirdi.



Metro ulaşımından bahseden Turhan, "Halkımızın metro ile ulaşımı için Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız 2020 yılı başında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına daha rahat ulaşımını sağlayacağız. Ayrıca Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Bu hattı da gelecek yıl içerisinde hizmete vermeyi planlıyoruz." dedi.



Yolcuların havalimanına rahat ulaşımını sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Havaist ile 20 farklı güzergahta 150 lüks otobüsle toplu taşıma yapıldığını aktaran Turhan, günlük 2023 seferle 90 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olunduğunu, talebe göre sefer sayıları ve güzergah sayılarında artış olacağını aktardı.



Turhan, İETT tarafından 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle Atatürk Havalimanı-İstanbul Havalimanı arasında 15 dakikada bir ring sefer düzenleneceğini bildirdi.

Taşınma sürecinde kapatılacak yollar

Turhan, havalimanının taşınma sürecine değinerek şu bilgileri verdi:



"Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'te başlayacak, 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecek. Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat gece 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak."



O tarihlerde söz konusu yolları kullanacaklara seslenen Turhan, "Bu yolları kullanacak olan sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarından ve iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.



İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacağını dile getiren Turhan, "6 Nisan saat 02.00 Atatürk Havalimanı'nda son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'te ise İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak artacaktır. Atatürk Havalimanı bundan sonra millet bahçesi, fuar alanı, eğitim alanı ve genel havacılık uçuşları için kullanılacaktır." diye konuştu."İstanbulluların hangi yolların kapanacağını takip etmesi önemli"



Bakan Turhan, taşınma süreci için AKOM, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olmak üzere üç farklı noktada kriz merkezi oluşturulduğunu belirterek, kriz merkezlerinde, taşınmaya konu edilen tüm unsurların temsilcilerinin 45 saat boyunca hazır bulunacağını söyledi.



Turhan, "Bu büyük taşınma sürecinde İstanbullu hemşehrilerimizin trafiğe kapalı yolların hangileri olduğunu takip etmesi, trafik işaret ve işaretçilere uymaları son derece önemlidir." dedi.



İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle hizmete sunulması için gerçekleştirecek taşınma sürecinde İstanbulluların sabır göstermesini ve destek olmasını yürekten istediklerini kaydededen Turhan, sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.