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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan arası demir yolu sinyalizasyon çalışmalarının şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasının ise mart sonunda tamamlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sincan arası demir yolu sinyalizasyon çalışmalarının şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasının ise mart sonunda tamamlanacağını söyledi.
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