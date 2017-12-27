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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına personel alımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, 13 ulaştırma ve haberleşme uzmanı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına personel alımı
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ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sözlü giriş sınavı ile 13 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı istihdam edecek.

Sözlü sınava başvurular, 8 Ocak 2018'e kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Bakanlık, sözlü giriş sınavı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak. Adaylar, 15-26 Ocak'ta Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.

Her iki sınava da girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal

Anahtar Kelimeler:
Denizcilik Ve Haberleşme BakanlığıTürkiyeUlaştırmaUzman Yardımcısı
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