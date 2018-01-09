"Ucuz konut satışı için pilot şehirler kurulsun"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye'de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85'inin orta ve ortanın altı gelire sahip olduğunu belirterek, konut için ayda en fazla 2 bin lira ödeme yapabilecek bu kesim için pilot şehirler kurulması gerektiğini söyledi.

Durbakayım, Eventuum tarafından Bosch sponsorluğunda bu yıl altıncısı düzenlenen Bosch İnşaat ve Konut Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 2017'yi kentsel dönüşüm yılı ilan ettiklerini hatırlattı.

Geçen yılın dernek için verimli geçtiğini, sektör olarak daha azimle çalıştıklarını, 28,7 milyonluk istihdamın yüzde 7,7'sine, yani 2,3 milyon kişiye, çalışma imkanı sağladıklarını dile getiren Durbakayım, yaklaşık 2,8 trilyon liralık GSYH'nin yaklaşık yüzde 7,4'ünün inşaat sektöründen oluştuğunu bildirdi.

Durbakayım, bu artan dinamizmin satışlarda da kendini gösterdiğini ve 2017 itibarıyla yaklaşık 1,4 milyon adetlik satış rakamı ile yeni bir rekora imza attıklarını kaydederek, 2018'in de sektör adına iyi bir yıl olacağını söyledi.

İNDER olarak 2018'i "Depreme karşı seferberlik ve yaşanası pilot şehirler yılı" olarak ilan ettiklerini aktaran Durbakayım, 1999 depreminin üzerinden tam 18 yıl geçtiğini, bu süre zarfında devlet büyüklerinin konunun üzerinde son derece ehemmiyet ile durmasına rağmen gelinen seviyenin yeterli olmadığını anlattı.

Durbakayım, "Önümüzde hala 5,5 milyon riskli konut stoku var. Bu tabut konutlardan hızla kurtulmak için 50 yıla daha ihtiyacımız var. Depremin bizi 50 yıl daha beklemeyeceği kesin. O zaman telaş etmeden çabuk olalım." diye konuştu.

Geçen 20 senede istenilen seviyeye gelememenin nedenlerini samimi şekilde ortaya koyarak radikal kararlar almaları gerektiğini vurgulayan Durbakayım, bu sayede Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin koyduğu 15 yıl hedefine ulaşmanın kolay olacağını bildirdi.





- "Aylık en fazla 2 bin liralık ödemeyle konut"





Durbakayım, konut sektörünün henüz yolun başında olduğunu ve barınma ihtiyacının hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85'inin gelir seviyesi orta ve ortanın altıdır. Ekonomik veriler, bu kesimi oluşturan bireylerin, çalışan iki kişilik aile bireylerinden olduğunu ve toplam gelirlerinin yaklaşık 6 bin lira seviyesinde olduğunu işaret ediyor. Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık azami miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsayımı ile alabilecekleri brüt 70-75 metrekarelik dairenin metrekare satış fiyatı 2,5-3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250-500 lira civarında olmalı."





- "Merkeze 30-60 kilometre mesafede pilot şehirler"





Durbakayım, bu ailenin diğer ihtiyaçları olan beslenme, sağlık, ulaşım, eğitim, sosyal harcama gibi gereksinmelerini de makul bedeller ve makul sürelerde elde etmeleri gerektiğini kaydederek, bunun için yaşanası şehirler gerektiğini söyledi.

Başkan Durbakayım, "İnsanların aylık azami 2 bin lira ödeyerek ev sahibi olabilmesi için, işlerine yürüyerek veya toplu taşıma ile kısa zamanda ulaşabildiği, sağlık, eğitim, sanat-kültür ve sosyal hizmetlerin bedelsiz veya çok küçük bedellerle sunulacağı pilot şehirler kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu pilot şehirlerin kurulacağı arazilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğine değinen Durbakayım, "Pilot şehirler tarım arazisi, su havzası, heyelan bölgesi, kamulaştırma bedeli olmamalı, göç yolları ve fay hattı üzerinde, doğal sit alanında bulunmamalı, ekolojik dengeyi bozmamalı, büyük şehirlere 30-60 kilometre mesafede yer almalı." şeklinde konuştu.

Durbakayım, 125-150 bin kişinin yaşayabileceği, çalışabileceği ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir pilot şehrin asgari 750 hektar büyüklüğünde olması gerektiğini vurguladı.





- "Bakanlık yeni bir müdürlükle buraları oluşturabilir"





Durbakayım, tüm bu pilot şehirlerin yerinin tespiti, planlaması, ihalelerinin yapılması ve daha sonra işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yeni bir müdürlük kurulabileceğini söyledi.

Bu alanların tespit edilmesi sonrası oluşturulacak şehirlerin mimari özelliklerinden bahseden Durbakayım, pilot şehirlerin çevreci, kolay ulaşılabilir, yatay mimariye sahip olması gerektiğini bildirdi.

Durbakayım, pilot şehirlerin inşası için yapı müteahhitlerinde olması gereken kriterlerin tespit edilmesi gerektiğini kaydederek, pilot şehrin alt yapısı ile raylı ve kara yolu ile mevcut şehirlere ulaşım bağlantılarının yap-işlet-devret modeli ile ihale edilebileceğini anlattı.

Bu şehirde gayrimenkul fiyatlarının insanların ulaşabileceği seviyede olması şartıyla ihalelerin eksiltme ile yapılabileceğini vurgulayan Durbakayım, "Amaç bir pilot şehrin oluşturulmasından doğacak rantın sadece ve sadece orta ve dar gelirli vatandaşlarımızın ulaşılabilir rakamlarla konut edinip dünya standardında yaşayabilecek çalışacak, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaşanası şehirlerin kurulmasıdır." dedi.





- "Bu pilot şehirler hayal değil"





Durbakayım, bu bölgede yapılan işlerde devletin vergisel teşvikler de getirebileceğini kaydederek, bunların olması halinde insanların büyük şehirlerde yığınlar halinde yaşama mecburiyetinin olmayacağını, konut fiyatlarının ulaşılabilir seviyelere çekilebileceğini vurguladı.

Yaşanası pilot şehirlerin hayal olmadığını dile getiren Durbakayım, "Bakanlığın böyle bir proje geliştirmeyi uygun görmesi halinde İNDER olarak bu çalışmada her zaman görev almaya hazırız. Tüm bunlar hayal değil Avrupa’daki şehirleşmeye baktığımızda, en büyük şehirlerin dahi 1-2 milyon nüfusu etrafında bu şekilde 100 - 150 binlik pilot yerleşim alanları görüyoruz." diye konuştu.





- "Geleceğe güvenle bakıyoruz"





Bosch Ev Aletleri Proje Satışlar Direktörü Alper Şengül, konut satışlarındaki bu trendin 20 yıl daha devam edeceğini belirterek, daha gidecek çok yol olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümle milyonlarca konutun yenilenmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Şengül, bu durumun geleceğe güvenle bakmalarını sağladığını vurguladı.

Şengül, Bosch'un Türkliye'de 1995 yılından beri faaliyette olduğunu kaydederek, 1,5 milyar avroya yakın yatırım yaptıklarını, 8 bin kişiyi istihdam ettiklerini, yıllık 6 milyon adet mutfak aletleri ürettiklerini anlattı.