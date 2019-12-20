Üç büyük ilde en yüksek konut getirisi şampiyonu İzmir

İSTANBUL (AA) - DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, TCMB'nin verilerine göre, Türkiye'de konut fiyatlarının son beş yılda ortalama yüzde 57 yükseldiğini belirterek, "İstanbul'da bu artış yüzde 50 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken, Ankara'daki yükseliş yüzde 51 oldu. Üç büyük şehir içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 88 ile İzmir sağladı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda üst üste satış rekorlarına imza atan Türk gayrimenkul sektörünün, yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini, TCMB tarafından yayınlanan konut birim fiyatlarından yapılan analize göre, Türkiye'de konut fiyatlarının Ocak 2015-Ekim 2019 arasında ortalama yüzde 57 yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu dönemde İstanbul'da birim metrekare fiyatının ortalama yüzde 50 arttığını kaydeden Yılmaz, bu rakamın Ankara'da yüzde 51 olarak gerçekleştiğini, İzmir'in, yüzde 88'lik artışla üç büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktığını vurguladı.

Yılmaz, İzmir'in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu belirterek, özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul'dan İzmir'e taşıdığını bildirdi.

Bu durumun şehirde ciddi bir gayrimenkul hareketliliği oluşturduğunu aktaran Yılmaz, "TÜİK tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir'de satılan konut sayısı 377 bin 477'yi buldu." bilgisini verdi.

- "Otoyol projesi bölgeyi hareketlendirdi"

Yılmaz, ağustos ayında açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bölgenin cazibesini artırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bu proje sayesinde İstanbul ve İzmir arasındaki mesafe de arabayla 3,5 saate kadar indi. Gelecek dönemde İzmir'in cazibesini artıracağını düşündüğümüz bir diğer proje de Volkswagen tarafından resmi olarak açıklanması beklenen Manisa'daki fabrika yatırımı. Söz konusu yatırımın getireceği hareketlilik, Manisa ve özellikle İzmir'deki gayrimenkul piyasasında kendini gösterecek. Bu da gelecekte İzmir'deki konut fiyatları ciddi biçimde yukarı çekecektir. Dolayısıyla, İzmir’in önümüzdeki yıllarda Türkiye'de en fazla prim yapan şehirler arasında yer almaya devam edecektir."

Yılmaz, DAP Yapı olarak, İzmir'in geleceğine güvendiklerini, bu kapsamda İstanbul dışındaki ilk yatırımlarını İzmir'e yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz İzmir'i, İzmir de bizi çok sevdi. İzmir'e yatırım yapan ilk markalı konut üreticilerinden biri olarak, geldiğimiz ilk günden bu yana çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. İstanbul'daki projelerimizde olduğu gibi burada da sadece kaliteyi, konforu değil aynı zamanda güvenliği de ön planda tuttuk. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda İzmir'de dünyanın en güvenli binalarından birini inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde İzmir’de farklı projelerle yine İzmirlilerin beklentilerine uygun konutları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

- Son 40 dairede peşinat yok

Yılmaz, DAP Yapı'nın, İzmir'de konut sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler için peşinatı kaldırdığını belirterek, yüzde 0,79 faiz oranıyla 180 ay vade fırsatı sunulduğunu bildirdi.

Dap İzmir projesinde son 40 özel dairenin kaldığını kaydeden Yılmaz, taksitlerin de 2 bin 100 TL'den başladığının bilgisini verdi.

Yılmaz, "Lansman döneminde satış rekorları kıran DAP İzmir, 31 ve 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen DAP İzmir, 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Geniş balkonları, ferah daireleri ve gökyüzü bahçeleriyle fark yaratan proje hem deniz hem de kent manzarasına hakim konumuyla dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.