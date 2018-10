TV+ ile her cumartesi Hadi’de büyük ödüllü ‘Film Gecesi’

İSTANBUL (AA) - TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30'da yarışma ve filmseverlerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde sinema alanında kurduğu iş birlikleri ve sponsorluklarla dikkati çeken TV+, yeni bir iş birliğine daha imza atıyor. Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi ile "Film Gecesi" düzenliyor. TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30'da yarışma ve filmseverlerle buluşacak.

Turkcell’in güçlü altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecekler. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 30 bin TL’lik para ödülünü paylaşacak.

Para ödülü için her hafta TV+’ta yarışmaseverleri bir joker bekliyor olacak. Yarışmada avantajlı hale gelmek için ekstra can hakkı anlamına gelen Joker hakkı kazanmak isteyenlerinTV+ uygulamasını indirip, her Cumartesi günü o güne özel eklenecek olan joker hakkını uygulama içinden alabilirler.TV+ uygulamaları, App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.