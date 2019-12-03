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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteyli

ANKARA (AA) - TÜSİAD, yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde kokteyl düzenledi.Ankara Marriott Hotel'de düzenlenen kokteyle, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, CHP Sözcüsü Faik...

Ekonomi 03.12.2019, 19:59
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteyli
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ANKARA (AA) - TÜSİAD, yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde kokteyl düzenledi.

Ankara Marriott Hotel'de düzenlenen kokteyle, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, bürokratlar, milletvekilleri, iş insanları, STK temsilcileri, büyükelçiler, ve diğer davetliler katıldı.

Davetlileri salona gelişlerinde, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan karşıladı.


#koktey #resepsiyon #TÜSİAD #Yüksek İstişare Konseyi
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