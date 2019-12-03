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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteyli
ANKARA (AA) - TÜSİAD, yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde kokteyl düzenledi.Ankara Marriott Hotel'de düzenlenen kokteyle, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, CHP Sözcüsü Faik...
Ekonomi 03.12.2019, 19:59
ANKARA (AA) - TÜSİAD, yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde kokteyl düzenledi.
Davetlileri salona gelişlerinde, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan karşıladı.
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