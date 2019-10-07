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TUSAŞ 'büyük ailesini' ağırladı

Ürettiği hava platformlarını tanıtmak için seçkin heyetleri misafir eden TUSAŞ, bu kez kapılarını platformları geliştirip üreten çalışanlarının ailelerine açtı.

Ekonomi 07.10.2019, 12:42
TUSAŞ 'büyük ailesini' ağırladı
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ANKARA(AA) - Türkiye'nin milli hava platformlarının geliştirilerek üretilmesinde görev alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Milli hava platformları ve tesislerinin tanıtımı için bugüne kadar birçok devlet başkanı ile seçkin heyetleri ağırlayan TUSAŞ'ta hafta sonu bambaşka bir heyecan yaşandı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisinin kapıları bu kez platformları geliştirip üreten çalışanların ailelerine açıldı.

Ziyarete katılanlar, Gökbey genel maksat helikopterini, Atak taarruz ve taktik keşif helikopterini, Anka insansız hava aracını, Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağını, Hürkuş eğitim uçağını, Milli Muharip Uçak'ı evinde görme fırsatı yakaladı ve yakınlarından bunların geliştirilerek üretilmesindeki anılarını dinledi.

Anne ve babalarının veya çocuklarının geliştirip ürettiği araçları inceleyen yaklaşık 3 bin kişi, Atak helikopterinin gösterisini de izledi.

Platformların kenarında yakınlarına meraklı sorular soran ziyaretçiler, araç ve modellerinin başında, Atak ve Hürkuş ile süslenen "Ailelerimizle birlikte" yazılı pano önünde aile fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ziyaretin tadını en fazla çıkaran ise çocuklar oldu. Meraklı gözlerle uçak ve helikopterleri inceleyen çocuklar, TUSAŞ tesislerinde gönüllerince eğlendi.

TUSAŞ, tesislerini çalışanlarının ailelerine açmayı gelecek günlerde de sürdürecek.

#teknoloji
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