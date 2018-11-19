TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: 2020 yılında 1 milyon Hintli turist hedefimiz var

İSTANBUL (AA) - Workshop Travelshop tarafından düzenlenen "B2B Luxury MICE Workshop" etkinliğinde konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de yapılan Hint düğünlerinde ortalama 1,5 ila 5 milyon dolar arasında harcama yapıldığını söyledi.

Bağlıkaya, düğün ile seyahati birleştiren bu organizasyonların Türkiye ekonomisine ciddi miktarda döviz katkısı sağladığını belirterek, yılın 9 ayında Hindistan'dan gelen turist sayısında yüzde 84 artış yaşandığını bildirdi.

Ağırlıklı Hindistan olmak üzere değişik ülkelerden gelen toplam 200 tur operatörüyle birlikte çalıştıklarını anlatan Bağlıkaya, "Bu operatörler, kendi ülkelerinin önemli potansiyellerini diğer ülkelerdeki etkinlikler ve düğün organizasyonlarına götüren acenteler. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye'nin o pazarlarda neler sunabileceğini göstermek için bu etkinlik düzenlendi." diye konuştu.

Bağlıkaya, yarından itibaren tur operatörlerinin Türkiye'nin değişik yerlerine seyahat edeceklerini aktararak, "Kapodakya, İzmir, Bodrum, Çanakkale ve Orta Karadeniz'e gruplar halinde seyahatler olacak. Dolasıyla önümüzdeki sezon ülkemize bu etkinleri Türkiye'ye daha fazla ne kadar getirebiliriz diye profesyoneller arasında görüşme ortamı hazırladık. Etkinlikte 50'ye yakın ülke var ama ağırlıklı olarak Hindistan. Bu etkinlik düğün ve şirketlerdeki kişilerin motivasyon toplantılarını yapmak için ayrı bir segment ile ilgili çalışma yapıyoruz. 2020 yılında 1 milyon Hintli turist hedefimiz var." diye konuştu.

"Asya ülkelerinden vize alımının kolaylaştırılması gerek"

WorkShop TravelShop ve TravelShop Türkiye Genel Müdürü Murtaza Kalender de etkinlik ile 50'yi aşkın ülkeden 200'den fazla tur operatörünün bir araya geldiğini söyledi.

Şu anda gelen tur operatörlerin yıllık cirosunun 100 milyon dolardan fazla olduğu bilgisini veren Kalender, şunları ifade etti:

"Bu operatörler 100 milyondan fazla insanı da yurt dışına yolluyor. Yüzde 60'ı düğün planlayıcısı. Şu anda düğünü olup, otelleri görmek isteyen firmalarda var. Türkiye'yi; Hindistan ve Asya pazarında çok cazip görüyorlar. Çünkü Türkiye'de aradıkları her şey var. Doğa, kültür, tarih gibi turistlerin yurt dışında bulamadığı birçok şeyi Türkiye'de buluyorlar. Hindistan ile vize sıkıntımız var. Çin'e uyguladığımız e-visa'yı Hindistan'a uygularsak 2020'de 1 milyon Hintliyi Türkiye'ye getirebiliriz. Yılda 20 düğün hayal değil."

Tur operatörlerinin, Türkiye'deki firmalarla iş birliği yaparak pazar paylarını geliştirmeyi planladığını anlatan Kalender, bu operatörler içinde hali hazırda düğün işini üstlenmiş, bunun için lokasyon ve otel arayanların bulunduğunu kaydetti.

Kalender, Balkan ülkelerinden charter uçuşları başlatma niyetiyle etkinliğe katılanların da bulunduğunu, Türkiye'de bu işi yapabilmek için partner arayışında olduklarını aktararak, "Hindistan'ın en büyük 5 tur operatöründen biri olan ve kültür, grup ve MICE organizasyonlarıyla bilinen Yatra ve Mercury'nin üst düzey yöneticilerinin de hazır bulunduğu etkinliğimizde, acentelerin Türkiye pazarında genişleme hedefleri var." dedi.

B2B Luxury MICE Workshop etkinliğine, Türkiye'den 70'den fazla turizm firması ve resmi kurum ile sivil toplum kuruluşlarının katılım gösterdiğini belirten Kalender, hedeflerinin 2023'e kadar Türkiye'de 4 etkinlik yapmak olduğunu, 81 ilin tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

Murtaza Kalender, "Ülkemizdeki turizm kategorilerinin çeşitliliğinin sağlanmasını, mevcut kategorilerin de daha iyi şartlara gelmesini, 60 milyon turistin en az 70 milyar dolar bırakmasını hedefliyoruz. Biz bunları yaparken de ülkemize gelecek turistlerin vize sıkıntısı yaşamaması gerekiyor. Başta Hindistan olmak üzere özellikle Asya ülkelerinden vize alımının kolaylaştırılması gerekiyor." diye konuştu.