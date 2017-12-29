TÜRMOB Genel Başkanı Yontan:

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "Yeni yılın ekonominin istikrarlı bir şekilde güçlendiği, insanların geçim derdi ve yarın endişesi yaşamadığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yontan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşların ve terör eylemlerinin son bulması temennisinde bulundu.

Yeni yılın umutları da beraberinde getirdiğine işaret eden Yontan, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ekonominin istikrarlı bir şekilde güçlendiği, insanların geçim derdi ve yarın endişesi yaşamadığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın ve sefaletin olmadığı bir yaşam seviyesine ülkemizin ve dünyanın kavuşması temennisi ve beklentisi içindeyiz. Tüm insanlığın huzur, özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olması dileğiyle yeni yılınızı kutlarım."