TürkTraktör'den

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, tarımda teknoloji kullanımı ile karar desteği sağlayacak kullanıcı dostu bir dijital uygulama olan "Tarlam Cepte" hizmetini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörde 12 yıldır kesintisiz lider olan TürkTraktör, modern tarıma yön verme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

TürkTraktör, sektörde yine bir ilk olacak, çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlayan yeni mobil uygulaması "Tarlam Cepte"yi piyasaya sunuyor.

Şirket, tasarladığı yeni uygulama ile çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak onlara katma değer sağlamayı hedefliyor.

"Tarlam Cepte" uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar; ücretsiz olarak bulundukları bölgenin hava durumundan Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor.

"Tarlam Cepte"nin kullanıcılarına ücretli olarak sunduğu hizmetler ile de çiftçiler, tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkan tanıyan kişiye özel takip sistemine sahip oluyor.

Çiftçiler, kendi arazilerini uydu haritası üzerinde işaretledikten sonra bu bölgeye ve araziye özel meteorolojik risk uyarılarını alıyor, mahsul sağlığını düzenli olarak takip edebiliyor.

Kullanıcılar, lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibi hizmeti sayesinde kontrol edilmesi gereken alanları görerek potansiyel kayıpların önüne geçebilirken, ürünün büyüme dönemlerine göre toprak işleme, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi yetiştiricilik aktivite önerilerini de tarla konumuna özel olarak alabiliyor.





- "Kullanıcılara sağlanan en önemli faydalardan biri de erken uyarı sistemi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, çiftçinin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek tarımın geleceği için yatırımlarına devam ettiklerini bildirdi.

Özüner, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında tarım yapılıyor ve yaklaşık 5 milyon kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor. Bu gerçekten hareketle, Tarlam Cepte uygulamamızda 81 ilin ve bu illere bağlı ilçeler ile köyler bazında 33 bin lokasyonun verilerinin alındığı bir sistem kullanıyoruz. Belli parametreler ile saatlik güncellenen hava durumu değişimleri ve kuraklık ölçüm raporlarını uygulamada görebiliyoruz. Bunun yanı sıra kullanıcılara sağlanan en önemli faydalardan biri de erken uyarı sistemi. Anlık bildirimler ile çiftçilerin tarlalarına yaklaşan aşırı yağış, dolu, fırtına gibi hava olaylarının oluşturabileceği tehditlere karşı önlem alabilmelerine olanak veriliyor."

Özüner, uygulamanın, geçmiş 30 yıllık verileri değerlendirerek tarla konumuna özel geleceğe yönelik kuraklık öngörüsü sunabilmesinin önemini de vurguladı.