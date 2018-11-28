İSTANBUL (AA) - Turkcell'in yeni yüzü TURKSPORU dergisinin ikinci sayısı, Dergilik'te yayımlandı.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in Türk sporuna destek olmak amacıyla ortaya koyduğu TURSKPORU projesinin yeni adımı olan TURKSPORU dergisinin ikinci sayısı, Dergilik uygulamasındaki yerini aldı.

İlk sayısıyla 50 bini aşkın okuyucuya ulaşan dergi, ikinci sayısında da sporla ilgili tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini, röportajları ve spora dair merak edilen tüm konuları sporseverlerle buluşturuyor.





- Milli sporcuların gurur sayısı





TURKSPORU dergisinin yeni sayısı, Türkiye'deki milli sporcuların gurur veren başarılarına yer veriyor. Dergi; kapağını, tüm engelleri aşarak dünya ikincisi olmayı başaran Ampute Milli Takımı'na ayırırken, bununla birlikte Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda tarih yazan Türk atletlere özel bir dosya da dergide yer alıyor.

Öte yandan, serbest dalışta kırdığı dünya rekorunu, Cumhuriyet'e ithaf eden Şahika Ercümen ve Avrupa Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan paralimpik atletlerin başarı hikayeleri de derginin ikinci sayısında okunabilecek.

TURKSPORU dergisinin ikinci sayısında ayrıca, milli atletler Yasmani Copello Escobar ve Melike Malkoç'un özel röportajları, Turkcell Platinum sponsorluğunda Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen golf, balıkçılık ve yelken etkinlikleriyle birlikte e-spor'un gelişimini ortaya koyan makaleler de okuyucuları bekliyor.





- TURKSPORU kotadan yemiyor





Bine yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinde bin 500 dergi ve toplamda bin 700'e yakın içeriğe sahip olan Dergilik uygulaması içinde yer alan TURKSPORU dergisi; TURKSPORU’na damga vuran milli sporcularla çok özel röportajlar, farklı spor dallarıyla ilgili ilginç bilgiler, başarı hikayeleri ve TURKSPORU ile ilgili son gelişmelerin yer aldığı zengin içeriğiyle sporseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Turkcell kullanıcıları, TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerinden yemeden okuyabiliyor. Ayrıca, Dergilik uygulamasını indirerek ilk defa giriş yapanlara 1 GB internet hediye ediliyor.

Bütün operatörlerin kullanıcıları, TURKSPORU dergisine, ücretsiz olarak erişebiliyor.