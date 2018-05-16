Türksat'tan

ANKARA (AA) - Türksat tarafından "Akıllı Sınırsız İnternet" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında iş yerlerinin yoğun açık olduğu saatlerde adil kullanım noktası (AKN) ve kota olmadan sınırsız 16 Mbps hızla, 19.00-24.00 saatlerinde ise 5 Mbps hızla internet sunulacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin kablo TV altyapısı üzerinden sunduğu Kablonet hizmetinde yeni bir kampanya başlatıldı.

Sadece Analog Kablo TV aboneliği bulunan müşterilerin, aktif Analog KabloTV aboneliği olmayan müşterilerin ve yeni müşterilerin faydalanabileceği kampanyada, Analog KabloTV ile sunulan 16 Mbps'ye kadar Akıllı Sınırsız Kablonet tarifesine abone olunabilecek.

Kampanya kapsamında internet hizmeti iş yerlerinin yoğun açık olduğu saatlerde AKN ve kota olmadan gerçek sınırsız olarak 16 Mbps hızla 19.00-24.00 saatleri arasında ise 5 Mbps hızla sunulacak.

Kablonet aktivasyon ücretinin alınmayacağı kampanyada müşterilerden 24 ay taahhüt istenecek. Taahhüt süresi boyunca Analog KabloTV ve 16 Mbps'ye kadar Akıllı Sınırsız Kablonet Tarifesi aylık 43,99 liraya sunulacak. İlk defa abone olan müşteriler, aylık ilave 6 lira daha ödeyerek Docsis 3.0 modemi kiralayabilecek.

Ayrıca, isteyen müşteriler aylık 2,99 lira karşılığında her yöne kullanılabilen 50 dakika Kabloses hizmeti alabilecek. Detaylı bilgiye www.turksatkablo.com.tr adresinden erişilebiliyor.