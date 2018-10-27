Türksat, Ultra HD 8K yayınına başladı

ANKARA (AA) - Türksat 4B haberleşme uydusu üzerinden Ultra HD 8K test yayını başladı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ultra HD 8K test yayını, Türksat, Kızıl Elektronik, Vestel ile Socionext firmalarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri, Ultra HD 8K formatında çekilerek gerçeğe çok yakın yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edildi.

HD yayınının 16 katı çözünürlüğe sahip olan Ultra HD 8K teknolojisine geçiş yapılması, bu tür teknolojilerin yaygınlaştığı dönemlerde, yerli firmalara söz konusu teknolojiyi dünyayla rekabet edecek şekilde ürün sunabilme imkanı verecek. Bu teknolojiye ait ürünlerde milli teknoloji üreticilerinin vereceği olası katkılar, ithalatın azaltılmasını ve ihracatın artırılmasını sağlayacak.

Öte yandan 1-3 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Global SatShow etkinliği kapsamında Ultra HD 8K yayın teknolojisi ziyaretçiler tarafından Türksat standında deneyimlenebilecek.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun