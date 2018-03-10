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Türkler 2017'de yurt dışında alışverişe 113 milyon avro harcadı

Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş, Türk vatandaşlarının 2016 yılında 138 milyon 599 bin 81 avro olan tax free alışverişlerinin, geçen yıl artan yurt dışı çıkışlarına rağmen 113 milyon 158 bin 130 avroya gerilediğini bildirdi.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:31
Türkler 2017'de yurt dışında alışverişe 113 milyon avro harcadı
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İSTANBUL (AA) - Global Blue'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin de dahil olduğu yurt dışında 40 ülkede tax free alışveriş sektöründe faaliyet gösteren Global Blue, Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği yurt dışı rota ve alışveriş harcamalarını açıkladı.

2017 yılında Türk turistlerin alışveriş için en çok ziyaret ettiği ülke İtalya olurken, İngiltere ikinci ve Almanya ise listede üçüncü sırada bulunan ziyaret rotaları arasında yer alıyor.

Bu ülkelere giden ziyaretçi sayısındaki artışa rağmen, alışveriş harcamalarında görülen düşüşler, Türkiye’de gelişen perakende sektörünün etkisiyle Türk turistlerin yurt dışında gezip görmeye ve keşfetmeye öncelik verdiğine işaret ediyor.

Yurt dışı gezilerde öncelikler değişti, alışveriş Türkiye’de daha cazip

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş, Global Blue’nun faaliyet gösterdiği 40 ülkedeki tax free satışlarında yüzde 18’lik düşüş yaşansa da yurt dışına çıkan Türk vatandaşı sayısında yüzde 17’lik artış görüldüğünü belirterek, "2016’da 8 milyon 62 bin 65 kişi yurt dışına çıkarken, 2017’de bu sayı 9 milyon 440 bin 457’ye çıktı. Türk vatandaşları artık yurt dışına, öncelikle alışveriş için değil, kültür, gastronomi, gezme görme gibi, turistik amaçla seyahat ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

2016 yılında 138 milyon 599 bin 81 avro olan tax free alışverişlerinin, geçen yıl artan yurt dışı çıkışlara rağmen 113 milyon 158 bin 130 avroya gerilediğini anımsatan Aslantaş, bu düşüşün altında yatan önemli nedenler arasında avronun aşırı değerlenmesi olmakla birlikte, AVM ve cadde mağazalarında artık aranan hemen her ürün ve dünya markasının kolayca bulunması, Türkiye'de tadilat, değiştirme, taksit gibi imkanların daha cazip olmasının önemli etken olduğunu kaydetti.

Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt

Anahtar Kelimeler:
AlışverişAvroDolarEkonomiTürkiye
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