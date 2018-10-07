"Türkiye’nin yüzde 49'u gece yatarken kapıyı kilitlemiyor"

İSTANBUL (AA) - Kale Endüstri Holding araştırmasına göre, Türkiye’nin yüzde 38'i evden çıkarken, yüzde 49'u ise gece yatarken kapıyı kilitlemiyor. Araştırmaya katılanlara yaşam mekânlarının güvenliği konusunda en büyük endişeleri sorulduğunda ise yüzde 75'i evine, yüzde 81'i iş yerine hırsız girmesinden endişe ediyor.

Kale Endüstri Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale Kilit, Kale Çelik Kapı, Kale Pencere Sistemleri ve Kale Alarm markaları bulunan şirket, araştırma şirketi Futurebright iş birliğiyle Türkiye'nin Güvenlik Alışkanlıkları'nı araştırdı.

Güvenli yaşam alışkanlıkları edinmek konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yapılan araştırma, şimdiye kadar bu alanda gerçekleştirilmiş en kapsamlı tüketici araştırması olma özelliği taşıyor.

8 ilde 3 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de ev güvenliği denilince, katılımcıların yüzde 36'sı kullanılan çelik kapının yüzde 19'u ise kapı kilidinin sağlam olması gerektiğini belirtirken, yüzde 17'lik bir kesim de kamera sistemlerini tercih ettiğini aktardı.

İş yeri güvenliğinde ise akla gelen güvenlik çözümleri yüzde 34'lük oran ile kamera sistemi, yüzde 30 ile alarm sistemi ve yüzde 15 ile kapı kilidinin sağlam olması şeklinde sıralanıyor.

İş yerleri, evlere göre daha uzun süredir alarm sistemlerini kullanıyor. Beş yıldan fazla süredir alarm sistemi kullanma oranı evlerde yüzde 10 iken iş yerlerinde bu oran yüzde 32'ye çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı çelik kapı markalarının güvenlik seviyelerinin farklı olduğunu bilmiyor.

Türkiye'nin ev ve iş yeri güvenliği konusunda en büyük kaygısı "hırsız girmesi" olarak gözüküyor.

Evlerin yüzde 75'i, iş yerlerinin yüzde 81’i en çok hırsız girmesinden endişe ediyor. Üstelik hırsız girme kaygısı, apartman dairesi, site içi, müstakil ev fark etmeden her hane tipinde eşit oranda görülüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56'sının yakın çevresinde hırsızlık olayı yaşanmış olması bu kaygıyı destekliyor. Hırsız girme kaygısı olanların yarısı ise (yüzde 50'si) aslında hırsızla karşılaşmaktan kaygı duyduklarını ifade ediyor.

Hırsızla karşılaşma kaygısı kadınlarda yüzde 56 ile daha yüksek bir orana çıkıyor. Hırsızla karşılaşmanın aile bireyleri üzerinde ciddi psikolojik etkileri olan büyük bir kaygı olduğunu ortaya koyan araştırma, mahreme erişilmesinin, evdeki eşyalara yabancı bir elin değmesinin de başlı başına kaygı unsuru olduğunu ortaya koyuyor.

Hırsız girme kaygısı bazı kültürel alışkanlıkları da etkiliyor, araştırmaya katılanların yüzde 75'i komşusuna anahtarını emanet etmediğini belirtiyor. Tüm bu kaygılara rağmen, araştırma sonuçları bazı temel önlemlerin alınmadığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 38'i evden çıkarken, yüzde 49'u ise gece yatarken kapıyı kilitlemediklerini belirtiyor.

Güvenlik konusunda diğer büyük kaygı nedenlerinin başında yüzde 64 ile yangın, yüzde 49 ile fişte/ocakta bir şey unutmak ve yüzde 45 ile anahtarı kapıda unutmak geliyor.





- "Katılımcıların yüzde 61'i kendilerini güvende hissetmek için birden fazla güvenlik ürününe ihtiyaç duyuyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Kilit Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Emre Günel, araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 61'inin kendilerini güvende hissetmek için birden fazla güvenlik ürününe ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da bize güvenliğin entegre bir kavram olduğunu gösteriyor. Kale Endüstri Holding, Türkiye ve yakın coğrafyanın entegre güvenlik çözümleri sunan tek şirketi. Kilit ve silindir ile başlayarak ürün gamımızı çelik kapı, yangın kapısı, çelik kasa, alarm, kamera ve pencere sistemleri ile geliştirmemizin sebebi bu. Bu anlamda, bizim sektörün lideri olarak en önemli katkımız bu entegrasyonu sağlamak. Bu sistemler birbiriyle uyumlu ve bağlantılı çalıştığında güvenlik çok daha kuvvetli bir şekilde sağlanmış oluyor.

Kale Endüstri Holding olarak tüm ürün ve hizmetlerimizi hırsızı kapıda durdurmak için tasarladık. Çelik kapımız, kilit ve silindirlerimiz, alarm ve kamera sistemlerimizin amacı kötü niyetli kişileri, hane halkı ile bir karşılaşma olmadan kapıda caydırmak. Bu araştırma vesilesiyle herkese önlem almayı hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle kapıyı kilitlemek gibi temel önlemlerimizi alalım çünkü her zaman vurguladığımız gibi, kilitlenmeyen kapı, kapalı değildir. Diğer yandan hırsızların en sık kullandığı yöntemlere karşı geliştirdiğimiz yeni teknoloji silindirler, yüksek güvenlik seviyesinde çelik kapılar, alarm ve kamera gibi ürün ve hizmetlerimizi tercih ederek sevdikleriniz ve iş yerleriniz için çok daha güvenli alanlar yaratmak mümkün."







