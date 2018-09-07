ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Türkiye'nin Yer Altı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" ile Türkiye'nin yer altı suyu yönetimine ilişkin idari ve teknik kapasitenin incelendiğini, eksiklik ve ihtiyaçların ortaya konulduğunu belirtti.

Dikmen, Wyndham Hotel'de gerçekleştirilen, "Türkiye'nin Yer Altı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, suyun en önemli milli servet olduğunun ve her geçen gün öneminin arttığının altını çizdi. Dikmen, "Su kaynaklarının doğal ya da insani kaynaklı birtakım etkenlerle ciddi bir baskı altında olmasıyla bu milli servetimizin önemi her geçen gün artmakla kalmamış, bu alandaki sorunlara daha akılcı çözümler üretmeye yöneltmiş ve bir su yönetimi kavramına geçilmesini zorunlu kılmıştır." diye konuştu.

Ülkenin, su kalitesinin, havza bazında korunması ve iyileştirilmesi için Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kurulduğunu anımsatan Dikmen, su kaynaklarının etkin ve verimli yönetimi için AB ile uyumlu birçok proje yürütüldüğünü aktardı.

Dikmen, "Türkiye'nin Yer Altı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Türkiye'de su kaynaklarının etkin olarak yönetilmesi için önemli bir adım atıldığını ifade ederek, projenin, yer altı sularının kalite ve miktar yönetiminin bütüncül olarak ele alındığı ilk AB destekli proje olduğunu söyledi. Dikmen, "Projeyle ülkemizde yer altı suyu yönetimine ilişkin idari, teknik kapasiteler incelenip, eksiklikler ve ihtiyaçlar ortaya konulmuştur." dedi.

NIRAS Proje Direktörü Adam Iwazsko da AB için yer altı suyu yönetiminin önemli olduğunun altını çizdi.

Projeyi 8 Mart 2016'da bütün paydaşlara tanıtma fırsatlı buldukları, süreç içinde AB ve Türkiye'den uzmanların faydalı iş birliği yürüttüklerini anlatan Iwazsko, projede emeği geçenlere teşekkür etti.