Türkiye'nin mücevherleri yurt dışında parlıyor

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'nin mücevher ihracatı, son 5 yılda yaklaşık yüzde 60 artışla 3,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçıları Meclisi verilerine göre, 2012'de 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, geçen yıl dış satımını yaklaşık yüzde 60 artırarak 3,3 milyar dolara taşıdı.

2017 yılı itibarıyla en fazla mücevher ihracatı yapılan ülke, 1 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Bu ülkeye ihracat 2012'ye kıyasla yüzde 140 artış kaydetti. BAE'nin, sektörün toplam ihracatı içindeki payı yüzde 32 olarak hesaplandı.

Irak, 652 milyon dolarla geçen yıl en fazla mücevher ihracatı yapılan 2. ülke olarak kayıtlara geçti. Irak'a yönelik ihracatta söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 290 artış dikkati çekerken, Hong Kong 162 milyon dolarla en çok ihracat yapılan 3. ülke oldu.

- "Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük üretim gücüne sahibiz"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye kuyumculuk ve mücevherat sektörünün ihracat performansını artırmaya devam ettiğini söyledi.

Ortadoğu'nun müşteri potansiyelini Türkiye'ye kaydırmak istediklerini belirten Güner, vergisiz dönemde Dubai merkezli çalışan kuyumculuk şirketlerinin önemli bir kısmının yüzde 5 gümrük ve yüzde 5 KDV getirilmesi sonucu buradan çekildiğini anlattı.

Bu gelişmeyle uluslararası altın ticaretinin merkezlerinden Türkiye'nin daha da öne çıktığına işaret eden Güner, mücevher ihracatının bu kadar hızlı artmasında pazarlama stratejilerinin de etkili olduğunu vurguladı.

Güner, 5-6 yıldır ülke ülke dolaşarak mücevher alıcılarını Türkiye'ye davet ettiklerini ve asıl üretim merkezinin Türkiye olduğunu anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'dan Katar'a kadar her yeri gezdik. Son 3 yıldır yurt dışından gelen alım heyetlerinin kapasitesi sürekli arttı. Her fuarda 10 bine yakın alıcıyı İstanbul'a getirdik. Pazar çeşitliliğimiz çoğaldı. Türkiye'nin mücevher üretim potansiyeli yüksek. Mücevherde, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük üretim gücüne sahibiz. Dünya mücevher üretiminde Hindistan'dan sonra 2'inci, ihracatta 9'uncu sıradayız. Rusya krizi sonrasında Ortadoğu'dan Avrupa'ya açıldık. Rusya'da 350-400 milyon dolarlık ihracat kaybımız oldu. Dünya standartlarında mal üretiyoruz, kalite noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Hedefimiz, Türkiye'yi Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük mücevher dağıtım merkezi yapmak."