ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM), benzinin ham maddesi biyoetanol ihtiyacının karşılanması amacıyla ıslahı yapılan şeker sorgumları tescillendi.

BATEM öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi ve Konya Şeker AŞ tarafından, en verimli sorgumun ıslahı için 2013'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle proje başlatıldı.

BATEM Müdür Yardımcısı Cengiz Erdurmuş başkanlığında, bilim insanları ve ziraat mühendisleri gözetiminde Amerika, Hindistan ve dünya gen merkezlerinden 560 genotip getirilerek, Türkiye'ye adaptasyonu için çalışma yapıldı.

Yaklaşık 6 yıl süren çalışmaların sonucunda en yüksek verimi sağlayan 2 şeker sorgumunun ıslahı yapılarak tohum üretimine başlandı. "Erdurmuş" ve "Uzun" ismi verilen şeker sorgumları Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillendi.

Cengiz Erdurmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorgumun Afrika'da insan, Avrupa ve diğer ülkelerde hayvan beslenmesi, Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde ise enerji üretimi için kullanıldığını söyledi.

BATEM olarak 1980'den itibaren sorgum üzerinde çalıştıklarını ancak 2013'ten sonra enerji bitkilerine yoğunlaştıklarını belirten Erdurmuş, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğiyle yürütülen TÜBİTAK destekli projeyi tamamladıklarını bildirdi.

Dünya gen merkezlerinden getirdikleri genotiplerin adaptasyonunu sağladıklarını dile getiren Erdurmuş, şöyle devam etti:

"Şeker sorgumu biyoetanol üretiminde kullanılabilen bir bitki. Yüksek şeker miktarına sahip. En iyi adapte olan iki sorgum çeşidimizle tescile başvurduk. Türkiye'nin ilk şeker sorgumlarını tescil ettirdik. Dekar başına şeker verimi 750 kilogram, biyoetanol verimi 400 litre. Yani tarladan direkt biyoetanol üretilebilecek bir bitki. Toplam biyokütle verimi dekara 15 tonun üzerinde, yüksek verimliliğe sahip."

Erdurmuş, bitkiyi hasat ettikten sonra merdane yardımıyla öz suyunu çıkardıklarını ve mayalar yardımıyla fermantasyonunu yaptıktan sonra içeriğindeki şekerle biyoetanol elde ettiklerini anlattı.

Sorgumun Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilebileceğine işaret eden Erdurmuş, Türkiye'nin kendi yakıtını üretebilmesi için çalışmanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Hiçbir ürünün yetiştirilemeyeceği yerlerde bile üretiliyor

BATEM tarla bitkileri bölümünden Doç. Dr. Şekip Erdal da Türkiye'de bu alandaki ihtiyacı karşılamak için çok sayıda materyal üzerinde çalışarak en verimli şeker sorgumunu geliştirdiklerini bildirdi.

2 çeşidi kayıt altına aldıklarını belirten Erdal, "Özel bir bitki, çevreye olumlu katkıları var. Üretiminde daha az gübre ve su kullanıyorsunuz. Hiçbir ürünün üretilemeyeceği yerlerde üretebiliyorsunuz. Yaygınlaştırılması gereken bir bitki." dedi.

Biyoetanol yakıt enerjisi anlamında bunu kullanacak firmalar bulunduğuna dikkati çeken Erdal, BATEM olarak tohumları üretmeye başladıklarını, protokoller çerçevesinde firmalara vereceklerini ifade etti.