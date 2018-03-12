Türkiye'nin ilk finansal planlama uzmanları geliyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), geleceğin mesleklerinden biri olarak nitelendirilen lisanslı finansal planlama uzmanlarını Türkiye'ye kazandırıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küresel arenada certified financial planner-CFP olarak tanımlanan ve bireylerin özel finansal danışmanı olarak bilinen sertifikalı finansal planlama uzmanları, 217 saatlik yoğun bir eğitim programını bitirdikten ve sonrasında yapılan kapsamlı bir sınavı geçerek CFP unvanını almaya hak kazanacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Başkanı, YeditepeSEM Direktörü Doç. Dr. Can Tansel Kaya, CFP'lerin, bireylerin ve ailelerin uzun vadeli finansal resmini ortaya koyarak, hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir finansal plan ortaya çıkardığını, bu mesleğin yakın gelecekte çok değerli olacağını bildirdi.

Kaya, Türkiye'de ilk kez Yeditepe'de açılan lisanslı finansal planlama uzmanlığı eğitiminin tamamlandığını anımsatarak katılımcıların ABD merkezli Financial Planning Standards Board (FPSB) tarafından düzenlenen CFP sınavına tabi tutulacağını ve başarılı olanların CFP unvanını alacaklarını aktardı.

Türkiye Finansal Planlama Derneği üyelerinin de eğitimlerini Yeditepe Üniversitesi'nden aldığını bildiren Kaya, şunları kaydetti:



"Sınavı geçen kişiler Türkiye'deki ilk lisanslı finansal planlama uzmanları olacak ve sonrasında bu sektör gelişerek yarının mesleği haline gelecek. Ülkemizde bu sertifikasyona büyük bir ivme ile artacak olan talebe, güçlü temeller üzerine kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi yanıt verecektir. Farkındalık arttıkça, ülkemizde CFP'nin, CPA, CMA, CIA, CRMA gibi geçerli diğer mesleki sertifikalar seviyesine çok kısa sürede geleceğini öngörmekteyiz."