Türkiye'nin ilk elektrikli itfaiye aracı 2020'de görücüye çıkacak

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - İlkokul mezunu olan İsa Tecim, 1972'de askerlik görevi sırasında Kastamonu'da bir ev yangınına tanık oldu. Engelli bir kadınla torununun can verdiği yangında bölgede itfaiye bulunmaması nedeniyle yaşananlardan etkilenen Tecim, itfaiye aracı üretmeye karar verdi.

Askerlik dönüşü bu işe yönelen Tecim, Volkan İtfaiye Sanayi adıyla 1974'te kurduğu şirkette önce küçük çaplı araçlar üretti, zamanla büyükşehir belediyelerinin taleplerini karşılar hale geldi.

Firma, geçen sürede uçak yangınlarına müdahale etmek üzere sınıfının en üstün kapasiteli itfaiye araçlarını geliştirdi.

Havaalanları, büyük sanayi tesisleri ve rafinerilerdeki yangınlar için de özel tasarımlar yapan şirket, iç pazar liderliğinin ardından ilk ihracatını 2002'de Dubai ve Pakistan'a yaptı.

Halen 40 ülkeye itfaiye aracı ihraç eden, üretim çeşitliliği ve kapasitesiyle sektöründe dünyanın en büyük 4 üreticisi arasında gösterilen Volkan İtfaiye, 2,5 milyon avroluk devlet desteğiyle 60 metrelik kurtarma ve söndürme merdiveni geliştirdi.

Son olarak havaalanları için yerli şasiyle 8x8 çift motorlu itfaiye aracı geliştiren şirket, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya ve Arnavutluk'daki havaalanlarına satış yaptı. Firma, Hindistan, Malezya, Fas ve Tayland'daki havaalanları için ise satış görüşmelerine başladı.

Şirketin İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikasında bir yandan İstanbul Yeni Havaalanı için uçak söndürme araçları yetiştirilmeye çalışılırken diğer yandan tamamen yerli elektrikli itfaiye aracıyla ilgili Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

Katma değeri 10'a katladı

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı Tecim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canların itfaiye aracı olmaması nedeniyle yitirilmemesi için girdiği sektörde ticari kaygılardan çok insanlara faydalı olma inancıyla çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 44 yıldır itfaiye aracı ürettiğini belirten Tecim, bugün gelinen noktada Türkiye'yi bu alanda dünya çapında bir noktaya ulaştırdığına inandığını dile getirdi.

Bu alanda bir dünya markası yarattıklarını, üretimde yerlilik oranını yüzde 60'a kadar çıkardıklarını bildiren Tecim, "Şu anda 100 bin liraya bir kamyon alıyoruz, üzerine koyduğumuz 60 metre merdiven ve söndürme sistemleriyle satış fiyatı 1 milyon lira oluyor. 900 bin avroluk değer katıyoruz. Bu pek çok sektörde yoktur." diye konuştu.

Aselsan motorunu kullanacak

Devletin de projelerine inandığını ve kendilerine verdiği destekle bu alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirdiklerini anlatan Tecim, şöyle devam etti:

"Eskiden havaalanları için yaptığımız araçların sadece üst ekipmanlarını biz yapıyorduk. Şimdi şasiyi de biz yapar hale geldik. İthalat oranımızı yüzde 40'a düşürdük. 410 bin avroya aldığımız kabini olmayan kamyonu bugün kendimiz üreterek 250 bin avroya mal ediyoruz. Bu bize yetmiyor. Şimdi tamamı yerli elektrikli itfaiye aracı için çalışıyoruz. Avrupa'da emisyonu düşük araç tercihi var. Bu pazar için motoruyla, merdiveniyle, pompasıyla tamamı yerli, elektrikli bir itfaiye aracı geliştiriyoruz. Bu uzak bir hedef değil. 2020 yılında Almanya'daki sektör buluşması olan Interschutz Fuarı'nda bu elektrikli aracı sergileyeceğiz. Aselsan'ın ürettiği elektrikli motoru kullanacağız. Onlarla ön mutabakatımız var. Bu alanda dünyadaki rakiplerimiz de çalışıyor. Şu anda bir firma var onunla yarış halindeyiz."

Geleceğin söndürme teknolojileri

Şirketin gelecek yıllar için yeni nesil itfaiye araçlarına odaklandığını ifade eden Tecim, havadan söndürme araçları üzerine de çalıştıklarını söyledi.

Tecim, şunları kaydetti:

"Yangınlara artık karadan değil havadan müdahale etmemiz lazım. Ar-Ge merkezinin üzerinde çalıştığı projeyle 7-8 yıl içinde drone benzeri insansız hava araçlarıyla daha az su ve köpük kullanarak 100 metre yüksekteki yangınlara müdahale edebileceğiz. Çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. İlk prototipleri inşallah kısa sürede görebileceğiz. Bunu biraz daha geliştirip 80-90 metre yükseklikteki insanları bu araçlarla kurtarabileceğiz. Daha ilerisi için ise susuz söndürmeye odaklandık. Elektromanyetik dalga kılavuzlarını kullanarak yangını oksijensiz bırakmaya yönelik 10-15 yıl odaklı projelerimiz var. Ticaretle, parayla işim olmaz, ben gelecekle ilgili ne yapabilirim, buna bakarım."

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}