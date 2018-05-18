Türkiye’nin ilk Boeing 737 MAX 8’i Antalya'ya indi

İSTANBUL (AA) - Türk sivil havacılık şirketi Corendon Airlines, Türkiye’nin ve Hollanda’nın ilk Boeing 737 MAX 8’ini Antalya Havalimanı'na getirdi.

Corendon Airlines açıklamasına göre, Amerika’nın Seattle şehrindeki Boeing’in Renton fabrikasından 737 MAX 8’i teslim alan Corendon, tüm dünyanın gözünün üstünde olan uçağın Türkiye’deki ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. 16 Mayıs akşam üzeri Seattle’dan uçuşuna başlayan TC-MKS kuyruk kodlu 737 MAX 8, ilk olarak Corendon Airlines’ın Avrupa’daki üssü Amsterdam’a indi.

Corendon Hollanda çalışanları tarafından çiçeklerle karşılanan MAX 8 yolcuları, Amsterdam’da 2 saat kaldıktan sonra Türkiye yolculuğuna devam etti. 737 MAX 8, Türkiye’deki ilk uçuşunu 17 Mayıs’ta Antalya’da tamamlarken havalimanında bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı.

Corendon Airlines filosunun yeni gözdesi Boeing 737 MAX 8, ilk ticari uçuşunu 19 Mayıs'ta Antalya’dan Hollanda’nın Eindhoven şehrine yapacak.





- "İş birliğimizin artarak devam etmesini umuyorum"





Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, Corendon Airlines filosuna dahil edilen 737 MAX 8 ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Atlantik Okyanusu'nu geçerek Türkiye’ye yaptığımız yolculukta, Boeing’in 737 serisinin neden havacılık tarihinin ticari olarak en başarılı ve en güvenli uçaklarından biri olduğunU görmüş olduk. Seattle’daki Boeing merkezinden başlayan bu teslimat uçuşu ile 737 MAX 8’ in Türkiye’deki ilk uçuşunu tamamlamak bizim için gurur vericiydi.

Bizi emniyetli bir şekilde Amerika’dan Türkiye’ye getiren uçuş ekibimize, bizi bu önemli günde yalnız bırakmayan Corendon ailesine ve misafirperverliği için Boeing’e teşekkür ediyorum. Yolcularımızın da 737 MAX 8’in sağladığı ekstra konfor ve ferah kabin tasarımı sayesinde yaşayacakları uçuş deneyiminden büyük keyif alacaklarından eminim. Boeing ile olan iş birliğimizin, 2019 senesinde filomuza katmayı planladığımız ikinci 737 MAX ve gelecekteki yatırımlarımızla artarak devam etmesini umuyorum."

Boeing’in Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Afrika’daki Ticari Uçaklarının Satışından Sorumlu Başkan Yardımcısı Marty Bentrott ise, "Bu teslimat Corendon Airlines ile olan iş birliğimiz için önemli bir dönüm noktasına işaret etmekte. 737 MAX 8'in Corendon Havayolları'nın istikrarlı büyümesinde önemli bir rol oynayacağından, yakıt verimliliği yanı sıra yolcularına eşsiz güvenilirlik ve üst düzey bir uçuş deneyimi sunacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

