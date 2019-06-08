Türkiye'nin fiber optik ağı, kara yolu ağını 5'e katladı

ANKARA (AA) - Yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisi için hızlandırılan çalışmalar sonucu 355 bin 28 kilometreye ulaşan fiber altyapı uzunluğu, 67 bin 333 kilometrelik kara yolu ağının yaklaşık 5 katına ulaştı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’de geçen yılın sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 448 işletmeciye 795 yetkilendirme yapıldı.

Türkiye'nin 1 Nisan 2016 itibarıyla geçtiği 4,5G'de hizmetlerin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımları, yoğun bir şekilde işletmeciler tarafından yapılmaya devam ediyor.

Fiber uzunluk, 2015'in sonunda 268 bin 120 kilometreyken, geçen yılın sonu itibarıyla 355 bin 28 kilometreye yükseldi. Böylece ülkenin 67 bin 28 kilometre olan kara yolu ağını 5'e katladı.

4,5G hizmetinin yaygınlaşmasıyla baz istasyonlarındaki trafiğin taşınmasında ihtiyaç duyulan fiber hatların altyapı kurulum çalışmalarına devam ediliyor.

Türkiye'nin 5G şebekesini oluşturması için de fiber altyapısını tamamlaması gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda BTK'da, strateji planında fiber altyapının geliştirilmesi ve yüksek hızlı genişbantın yaygınlaştırılmasıyla internete erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Böylece Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Genişbant internet abone sayısı 74,5 milyon

Genişbant verilerine bakıldığında, 13,4 milyonu sabit abone, 61,1 milyonu mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 74,5 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı.

İnternet abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,2 arttı. En yüksek artış yüzde 44,5'lik oranla "Eve Kadar Fiber" ile yüzde 12,7'lik oranla "Kablo İnternet" abone sayısında görüldü.