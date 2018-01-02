Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı

KAYSERİ (AA) - MÜSAİD Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, "Son dönem ekonomik büyüme rakamının yüzde 11 gibi bir seviyeye gelmesi ekonomi için her türlü olumsuz şartlara rağmen ülkemizin büyüme performansı göstermesi, herkes gibi Kayseri MÜSİAD için de gurur vericidir." dedi.

"Türkiye ve Kayseri Ekonomisi 2017 Değerlendirmesi ve 2018 Beklentisi" toplantısında konuşan Olgunharputlu, 2017 yılının siyasal ve ekonomik anlamda çok yoğun bir tempo içinde geçtiğini söyledi.

Olgubharputlu, 2017 yılında Türkiye ticaretinin yoğun olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yaşanılan siyasi gerilimler, yakın coğrafyada ticaret yapılan ülkelerdeki iç karışıklık gibi olayların ihracatta daralmalar meydana getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönem ekonomik büyüme rakamının yüzde 11 gibi bir seviyeye gelmesi ekonomi için her türlü olumsuz şartlara rağmen ülkemizin büyüme performansı göstermesi, herkes gibi Kayseri MÜSİAD için de gurur vericidir.

Bu trend ile oluşabilecek yüzde 7'lik genel bir büyüme rakamı hepimiz için sevinç kaynağı olacaktır. İhracatımızın yeni pazarlara ulaşmasında ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmesinde vize kolaylığı sağlayan yeşil pasaport gibi uygulamaların, ihracatçı kimliğine sahip olan her iş adamına pratik bir şekilde ulaştırılmasının çok önemli olduğunu belirtiyoruz.

Hem ihracatımızı hem de yatırımlarımızı arttırarak genel sanayi üretimimizi arttırmak ve bu şekilde istihdam artış politikasına 2017 yılında yaptığımız katkıyı 2018 yılında da devam ettirmek istiyoruz."

- İnşaat sektöründe düşüş beklentisi

İnşaat sektörüne de değinen Olgunharputlu, bu sektörün doyma noktasına ulaştığını söyledi.

Olgunharputlu, inşaat sektörünün bundan sonra lokomotif olma özelliğini yitireceğini belirterek, "Çünkü hükumet de bu noktada faaliyetlerde bulunuyor. Avrupa'da olduğu gibi iç kaynaklı büyüme ve inşaata yönelik büyüme son buluyor. Bu durum, ülkelerde ciddi bir buhrana sebep olabiliyor. Hükumetimiz de bunu daha yumuşak bir geçişle inşaatın hızlanmasını daha yavaşlatıcı tedbirlerle sanayiye yönelik faaliyetlerde bulunuyor. İnşaat sektörünün 2018 yılında önceki yıllar gibi olacağı kanaatinde değiliz. Biraz daha düşüşler olacak." değerlendirmesinde bulundu.