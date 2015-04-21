Türkiye’de Üretilen Endüstriyel Yağlar 90 Ülkeye İhraç Edilecek

Dünya çapında geçerliliği olan NLGI standartlarında üretilen Türk malı endüstriyel yağlar 90 ülkeye ihraç edilecek.Ağaoğlu Holding, endüstriyel alanda neredeyse bütün fabrikaların ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı gres yağı üreten ilk Türk firması oldu. İstanbul’daki holding merkezinden yönetilen, Bursa ve Osmaniye fabrikaları ile ekonomiye önemli katma değer sağlayan holding, iki ayrı üretim tesisiyle yerli malı üretimin de önemli temsilcisi. Gres ve endüstriyel yağ imalinin yanı sıra endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları üreten Yalçın Ağaoğlu Holding, aynı zamanda Türkiye’nin ilk gres test laboratuarını da bünyesinde bulunduruyor. Laboratuar TSE’ye de hizmet veriyor.Dünya çapında geçerliliği olan NLGI standartlarında üretilen Türk malı endüstriyel yağlar 90 ülkeye ihraç edilecek. Türkiye’deki endüstriyel yağ ihtiyacını da karşılayan Ağaoğlu, yağ ithalatının azalmasına katkıda bulunuyor. Dünya pazarında önemli yer edinen mamulleri hakkında bilgi veren Yalçın Ağaoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ağaoğlu, "Önemli bir ideolojiye hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Bu alanda NLGI standartlarında yerli üretimimizle dünya pazarında yer alıyoruz. NLGI kalite standartlarında üretim yapan dünyadaki iki firmadan biriyiz. Yerli firmalar hem düşük lojistik maliyeti, hem de az miktarda sipariş verebilmek için bizi tercih ediyor. Üretimlerimizi 90 ülkeye ihraç edeceğiz. Üretim kalitemizi arttırmak adına Türkiye’de henüz bir kaç üniversitede eğitimi verilen yağlama ve sürtünme konuları üzerine çalışan triboloji bilimi uzmanlarıyla çalışıyoruz” dedi.