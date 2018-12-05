KONYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin şu anda çok büyük bir gelişimin arifesinde olduğunu belirterek, "Gelen taleplere baktığımızda organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleriyle büyük gelişimin arifesinde. Diğer ülkeler durağan hale geldi. Türkiye, yukarı doğru gitmeye devam ediyor." dedi.

Büyükdede, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Metal Atölyesi ve Spor Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Büyükdede, günümüzdeki öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin geçmişe göre çok iyi imkanlara sahip olduklarını dile getiren Büyükdede, şunları kaydetti:

"Son 3 gündür, 3 ayrı okulu gezme fırsatımız oldu. '300 OSB'ye 300 okul' projesinde çalışıyoruz. Böyle bir ortak projemiz var ve bunu büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah 37 kadar OSB'de buna benzer meslek liselerimiz var ama Konya'daki kadar nitelikli değil. Oradaki nitelik sıralaması biraz farklı. Okul okul gezmeye ve niteliğini büyütmeye gayret ediyoruz. Buna ihtiyacımız var. OSB yapmak o kadar zor değil. Araziyi üretebiliyoruz. Çok şükür ülkemiz geçmişteki gibi değil. Gerek sanayicimiz kendi içinde para toplayarak gerekse bakanlığımız imkanları çerçevesinde kredilendirerek OSB'lerin altyapılarını yapabiliyoruz."

- "Türkiye, yukarı doğru gitmeye devam ediyor"

Büyükdede, Türkiye'nin sanayisinin gelişmekte olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, şu anda çok büyük bir gelişimin arifesinde. Gelen taleplere baktığımızda OSB'ler, endüstri bölgeleriyle büyük gelişimin arifesinde. Diğer ülkeler durağan hale geldi. Türkiye, yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Gitmek zorunda. Bir inceleme yapıyoruz; Türkiye'deki sanayi halen bebek safhasında. Gelişmişlik safhasına henüz erişmiş durumda değil. Bunu nerden görüyoruz, dünyada ilk 17'ye giren ülkeyiz ama ilk 10'a girmeye çabalıyoruz. Bu hedefi koyan ülke, bazı şeyleri başarabilirse ancak oraya gelebilir. Bunlardan bir tanesi Türkiye ortalamasına bakıyoruz; sanayi için ayırdığımız alan, toplam alanımızın hala binde 3'ü. Bu alan Fransa'da yüzde 2,5, Almanya'da yüzde 4,5, İtalya'da yüzde 2'ler civarında. Üretmemiz gereken alan miktarı, on misli olursa bugün İtalya'nın seviyesine gelmiş olacağız."

Törene, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, sanayici ve işadamları ile çok sayıda öğrenci katıldı.



