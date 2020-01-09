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Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin 'Kış Kampı' 27-31 Ocak'ta yapılacak
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin 27-31 Ocak'ta Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştireceği "Kış Kampı"nda öğrencilere yapay zekadan adli bilişime kadar çeşitli konularda dersler verilecek.
Ekonomi 09.01.2020, 16:38
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden yapılan açıklamaya göre, Kış Kampı için yarın gün bitimine kadar "kamp.siberkulupler.com" adresi üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor.
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince 2019 Ağustos'ta TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen Siber Güvenlik Yaz Kampı'nda, 20 sınıfta gerçekleştirilen eğitimlerde 500'e yakın öğrenci eğitim almıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, kampta öğrencilerle bir araya gelmişti. Geçen yılki diğer kamplarla birlikte toplamda 2 bin 500'e yakın öğrenciye siber güvenlik eğitimi verilmişti.