Türkiye mobil görüşmede Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl mobil telefonlarla 267,6 milyar dakika konuşma yapıldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ekim-aralık döneminde Türkiye'de yaklaşık yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 80,1 mobil aboneye ulaşıldı.

Elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarı azaldı.

Mobil trafik miktarı son çeyrekte 67,1 milyar dakika

Geçen yılın son çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı 67,1 milyar dakika olurken yılın tamamı için bu rakam 267,6 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Sabit trafik miktarı son çeyrekte yaklaşık 1,62 milyar dakika, 2018'in tamamında ise 6,7 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Söz konusu yılda, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı yüzde 4,2 artarak 274,3 milyar dakikaya ulaşırken, bu rakamın yaklaşık yüzde 97,6'sını mobil trafik oluşturdu.

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, temmuz-eylül dönemine göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 2,7 azalırken sabit trafik miktarı yüzde 0,6 arttı.

2017 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 67,6 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2018 yılı dördüncü çeyrekte 68,7 milyar dakika oldu.

Cepten Avrupa'nın iki katı konuşma

Türkiye, 2018'in son çeyreğinde kişi başına 444 dakika ortalama aylık mobil kullanımla Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Bulgaristan (317), Makedonya (316), İtalya (300) ve Hırvatistan (261) ile arayı da açtı.

Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 242 dakika olarak gerçekleşti.

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2018 sonunda 18,15 avro seviyelerinde iken Türkiye'de 5,10 avro oldu.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal



