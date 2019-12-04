Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu:

ANKARA (AA) - Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, madencilik sektöründe üretimin artırılması gerektiğini belirterek, madenleri ham madde olarak kullanan yerli sanayinin ekonomik büyüklüğünün 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

Emiroğlu, AA muhabirine, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, madenciliğe dayalı sanayinin, ihracat potansiyeli önemli olan bir ekonomik büyüme oluşturduğunu ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde gayri safi milli hasılada madenciliğin payının yüzde 4 olduğuna dikkati çeken Emiroğlu, "Ham petrol ve doğal gaz ihraç eden ülkelerde bu pay yüzde 25'lere kadar çıkarken, Türkiye'de bu oran yüzde 1 civarında. Hedef olarak gelişmiş ülkelerin ortalaması seçilirse üretimimizi artırmamız gereği ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Emiroğlu, madenciliğin sadece maden üretimi ve ihracatına göre değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Günümüz koşullarında madencilikten vazgeçemeyiz. Türkiye'nin milli gelirinde madenciliğin payı düşük olsa da sektörün gerçek büyüklüğünü yerli sanayiye katkısından anlayabiliriz. Madenleri ham madde olarak kullanan cam, seramik, demir, çelik, çimento, alçı gibi yerli sanayinin ekonomik büyüklüğü 30 milyar dolar seviyesinde. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit mineral ve madenin 80'i Türkiye'de bulunuyor. Yerli sanayinin lokomotiflerinden madencilik sektöründe üretimin artırılması gerekiyor."

Öte yandan, Endüstri 4.0'ın dünyada son dönemde tüm sektörleri yakından etkilemeye başladığını dile getiren Emiroğlu, madencilik sektörünün açık işletmelerdeki ve yer altı işletmelerindeki ekipmanlar ile tesislerin donanımında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması noktasında yeni teknolojilerle tanışmaya başladığını anlattı.

Emiroğlu, sektörün de iş süreçlerini bu doğrultuda dönüştürmeye başladığını belirterek, "Drone ve İHA'larda yaşanan gelişmeler sektöre de olumlu yansıdı. Drone ve İHA'lar sektörde özellikle haritaların hazırlanması sürecinde etkin ve yaygın olarak kullanılmaya başlandı." değerlendirmesinde bulundu.