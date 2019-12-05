Türkiye Kooperatifler Fuarı açıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Kent-Koop Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, Rusya Kooperatifleri Merkez Birliği'nin, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ticaret iş birliği protokolü imzalamasının bu fuarın en önemli çıktısı olduğunu söyledi.

Niksarlı, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na yurt dışından da kooperatiflerin katıldığını bildirdi.

Rusya, Brezilya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya'dan kooperatif birliklerinin fuarda yer aldığını ifade eden Niksarlı, "Rusya Kooperatifleri Merkez Birliği, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ürkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ticaret iş birliği protokolü imzalıyor bu, fuarın en önemli çıktısıdır." diye konuştu.

Son yıllarda izledikleri politikalara değinen Niksarlı, üretip yurt dışına mal satmak için çalıştıklarını ve uluslararası ilişkilerini bu strateji üzerine kurduklarını dile getirdi. Bunun için önce ürünlerin dış pazarlarda kabul ettirilmesi gerektiğini belirten Niksarlı, "Ürünlerimiz için güven sağlayacağız, sürekliliğini kanıtlayacağız. Fiyatımızı ve kalitemizi tercih edilir hale getireceğiz ki ticaret yapalım. Bunlar süreç alıyor. Ben inanıyorum ki devletimizin desteğiyle kooperatiflerimiz bu işleri başaracaklar." dedi.

Niksarlı, gelecek dönemde mevzuata ilişkin sorunların çözüleceğine inandıklarını da vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgün, 2003'ten itibaren taleplerini hükümete ilettiklerini belirterek, ayakları yere basan bütün taleplerinin karşılık bulduğunu söyledi.

Söz konusu yıllarda TESKOMB'un Türkiye'nin en zayıf kooperatiflerinden olduğunu anımsatan Akgün, birliğin bugün en güçlü kooperatifler arasında yer aldığını aktardı.

Akgün, kooperatifçiliğin Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, bu alana önem verilmesini istedi.

- Stant ziyaretleri

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuardaki stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği standında ipek üretimiyle ilgili bilgi alan Oktay, bu üretimin tüm dünyaya duyurulması gerektiğini söyledi. İpek böceğini eline alarak inceleyen Oktay, üreticilere tebriklerini iletti.

Oktay, bu üretimi gittiği her yerde anlatıp tanıtacağını bildirdi.

Oktay ve Pekcan'a kooperatifçilerin ürettikleri çiçek buketleri takdim edildi.

Brezilya Kooperatifler Birliği (SistemaOCB) yetkilileri, fuara ihracat ve ithalat iş birlikleri yapmak üzere katıldıklarını bildirdi. Türkiye'ye pamuk ve kahve satmak istediklerini ifade eden yetkililer, Türkiye'den de zeytinyağı, Antep fıstığı, kuruyemiş ithal etmek istediklerini kaydetti.

- Stant açanlar

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hayme Analar Kadın Kooperatifi, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Hatay Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin de aralarında olduğu Türkiye'nin dört bir yanında kooperatifler fuarda stant açarak ürünlerini tanıttı.