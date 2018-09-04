Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflandı

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) paraflanmasıyla Türk-Katar dostluğunda yeni bir aşama kaydedildiğini bildirdi.

Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı (TEOA) paraflamak üzere bakanlıkta düzenlenen törende bir araya geldi.

Bakan Pekcan, heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, asırlardır devam eden Türk-Katar dostluğunda bugün yeni bir aşama kaydedildiğini vurgulayarak, "İki ülke arasında dostluğun ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesiyle ilgili özel bir anlaşma paraflıyoruz. Anlaşmanın her iki ülkenin ticaret erbabına hayırlı olmasını ve ticaretlerinin bereketli olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını amaçlayan söz konusu anlaşmayla başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza teminiyle üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.



Muhabir: Ayşenur Sağlam