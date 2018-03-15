Türkiye ile Özbekistan yeni uçuşlar için anlaştı

ANKARA (AA) - Türkiye ve Özbekistan arasındaki hava ulaştırma anlaşması, yeni uçuş noktaları ve sefer artışlarını içerecek şekilde revize edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Türkiye ve Özbekistan sivil havacılık heyetleri, iki ülke arasındaki mevcut hava ulaştırma anlaşmasının güncellenmesi amacıyla dün İstanbul'da bir araya geldi ve yeni mutabakat zaptı imzaladı.

Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Özbekistan Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı Oleg Lim başkanlıklarındaki heyetler arasında yapılan görüşmede, havayolu taşıyıcılarının süregelen frekans ve nokta kısıtlaması sorunları ile Türk taşıyıcılarının Özbekistan'da yaşadığı operasyonel zorluklar ve diğer teknik iş birliği konuları müzakere edildi.

Müzakereler sonunda imzalanan mutabakat zaptına göre, Türk-İslam tarihinin önemli kentlerinden Semerkant için uçuş sayısı 3'e çıkarıldı.

Ayrıca "Buhara", "Urgenç" ve "Karşı" noktaları haftalık 2 frekans uçuş gerçekleştirilmek üzere Türk havayolu taşıyıcıları için yeni varış noktaları olarak anlaşmaya eklendi.

Ankara, Antalya ve İzmir ile Özbekistan'daki varış noktaları arasında gelecek dönemde gerçekleştirilecek uçuşlar için de ön mutabakat sağlandı.

İki ülke arasında yürürlükte bulunan hava ulaştırma anlaşmasında değişiklik ve güncellemeleri kapsayan ek protokol de toplantı kapsamında parafe edilerek yürürlüğe girmesi için süreç başlatıldı.