NİĞDE (AA) - Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, "Türkiye, ihracatıyla, üretimiyle ve turizmiyle güçlü. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız." dedi.

Arçelik Niğde bayisini ziyaret eden Dinçer, yönetici Emrah Özdemir'den bilgi aldı.

Dinçer, burada yaptığı konuşmada, satış ve pazarlama politikaları geliştirmek için bayileri ziyaret ettiklerini belirterek, görüşmelere Burdur'dan başladıklarını, Nevşehir'den sonra da Niğde'ye geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ekonomik anlamda bazı sıkıntılardan geçtiğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye, ihracatıyla, üretimiyle ve turizmiyle güçlü. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Biz de bu kapsamda Niğde'ye geldik. Bayilerimizle dertleşeceğiz. Önümüzdeki dönem satış ve pazarlama planlarını beraber oluşturacağız. Çok uzun zamandır beklenen bir değişim kampanyamız var. 1 Ekim itibarıyla eski beyaz eşyanızı getirdiğiniz takdirde Eskişehir'deki fabrikamızda dönüşüm yaparak yeniden Türkiye ekonomisine kazandıracağız. Büyük bir değişim kampanyası başlayacak, bu müjdeyi Niğdelilere buradan veriyorum."



