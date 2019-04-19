Türkiye havacılıkta inisiyatif almak istiyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özgün havacılık ürünleri geliştiren Türkiye'nin, hava araçlarının sertifikalandırılmasına yönelik kabiliyetlerini artırması gerektiğini, bu konuda desteğe hazır olduklarını bildirdi. Demir, "Bağımlılık oluşturmamak, başkalarının inisiyatifi altında kalmamak, engelleri aşmak üzerine kendi yetkinliklerimizi geliştirmek, kendi kurallarımızı koymak önemli." dedi.

Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından düzenlenen Uçuş Test Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, özgün havacılık ürünlerinin yaygınlaşmasıyla beraber sertifikasyon konularının son derece ciddi şekilde ele alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu konuda şirketler içinde çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde ama ülkemizin kendi standartlarını koyduğu, kendi süreçlerini belirlediği ve buna hakim olan elemanları yetiştirip tüm süreci sonuna kadar teknik yetkinlikle takip edebildiği bir düzeyde olmamız gerekiyor. O aşamaya geldiğimizi çok net görüyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ilgili tüm kuruluşların bir araya gelip süreçleri yazılı hale getirip, uygulayıp, takip edilmesini sağlaması gerekiyor."

Demir, tüm bu süreçleri desteklemeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Uluslararası sertifikasyon ve emniyet kuruluşlarıyla iş birliği halinde kuralları sıkı bir şekilde uygulayan ülke olmaya her zaman hazırız ancak bağımlılık oluşturmamak, başkalarının inisiyatifi altında kalmamak, engelleri aşmak üzerine kendi yetkinliklerimizi geliştirmek, kendi kurallarımızı koymak önemli." dedi.

İsmail Demir, pilotların eğitiminde yerli uçakların kullanılmasına yönelik girişimler bulunduğunu ve bu süreçleri takip ettiklerini dile getirdi.

- "Uçakları hafifleten pilotlardır"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak yapmanın güzel ama uçurmanın zor olduğunu belirtti.

Test pilotlarına yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Kotil, "Uçaklar her zaman ağırdır, onları hafifleten pilotlarıdır. Şirket olarak test pilotu yetiştirmek üzere de bir açılım ve atılım yapacağız. Türkiye'nin bundan sonra kendi test pilotunu da yetiştirmesi gerekiyor. Bu konuda da yol alacağız." diye konuştu.

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, sertifikasyon süreçleri konusunda genel müdürlük olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Kesici, test pilotlarının yetiştirilmesi konusunda da kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

TUSAŞ Uçuş Başkanı Hüseyin Fazla da sabit ve döner kanatlı insanlı ve insansız özgün hava aracı projelerinin ulusal ve uluslararası ortamlarda kendilerine yer bulabilmesi için uçuş test faaliyetlerinin bir parçası olarak yürütülen sertifikasyon uçuş test süreçlerinin azami önemde olduğunu ifade etti.

Fazla, sempozyumla savunma sanayisinin özgün hava araçlarını geliştirme ve sertifikasyon uçuş süreçlerinin testlerini etraflıca değerlendirmeyi, sertifikasyon testlerinde alınan sonuçları paylaşmayı amaçladıklarını kaydetti.