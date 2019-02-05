İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Telekom şirketlerinin önümüzdeki dönemde üç tane gelir kapısı var, trafik yönetimi, mobil ödeme teknolojileri ve insanların uygulamalara güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak teknolojiler. Yatırımcılara vereceğim en önemli mesaj bu. Bu üç konu, yatırımcıların fikirlerini hızlandıracak ve fark yaratacak alanlar." dedi.

Türkiye Girişim Ekosistemi toplantısı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte şirketin çalışmalarına yönelik bilgi veren Terzioğlu, Turkcell'in de bir startup olduğunu söyledi.

Datanın da petrol gibi işlendiği zaman değer kazandığının altını çizen Terzioğlu, bu yolda önemli yol kat ettiklerini, dijital operatör olma yolunda, günlük 32 dakikalık müşteri-operatör ilişkisini bin 440 dakikaya çevirmeye çalıştıklarını anlattı.

Terzioğlu, insanların internette en çok zaman geçirdikleri alanları, kendi ana iş alanları olarak tanımladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anlık mesajlaşma, gazete dergi, müzik gibi alanları, tv seyretme, bulut hizmetleri gibi alanları kendi ana iş alanımız olarak tanımladık, bu alanlara yatırım yaptık ve şu an neredeyse 32 dakikayı 10 katına çıkardık, daha alacağımız çok yol var. Bunları yaparken girişimcilikten uzak olmak çok zor.

Telekom şirketlerinin önümüzdeki dönemde üç tane gelir kapısı var, trafik yönetimi, mobil ödeme teknolojileri ve insanların uygulamalara güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak teknolojiler. Yatırımcılara vereceğim en önemli mesaj bu. Bu üç konu, yatırımcıların fikirlerini hızlandıracak ve fark yaratacak alanlar. Hangi yatırımcı olursa olsun, bizimle bu kabiliyetlerimizi paylaşmasını öneriyoruz."

Hızlı giriş hizmetine ilişkin katılımcılara bilgi veren Terzioğlu, 31 Aralık'ta 1,2 milyon kişinin aynı anda Hadi yarışmasını problemsiz kullanabildiğini aktardı.

Kaan Terzioğlu, "Bize nerede müşterilerimizle daha fazla vakit geçirme fırsatı verirseniz, biz oralarda varız." dedi.

Yapay zekanın önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Terzioğlu, her sektörde, her alanda yapay zekanın farklı şekilde kullanılacağını anlattı.

Terzioğlu, ön kriterleri karşılayan tüm girişimlere data centerlerini açacaklarını, bu kapsamda girişimcileri destekleyeceklerini bildirdi.

Turkcell, toplantı kapsamında Evreka, Mektepp ve e-bursum girişimlerine 100 bin lira değerinde bulut desteği vereceğini de açıkladı.







