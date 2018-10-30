İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, firmaların kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği, nakit yönetimlerini verimli şekilde yapabileceği Esnek Destek Finansmanı'nı piyasaya sundu. Esnek ödeme imkanı sunan ürün, tekrar kullanılabiliyor ve vade sonuna kadar kar oranı sabit kalıyor.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayata Katılım Bankası" mottosu kapsamında yeni ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturan banka, "Esnek Destek Finansmanı" ismiyle yeni ürünü tüketici ile buluşturdu.

Yeni ürünle işletmelerin nakit yönetimlerine büyük katkı sağlanması planlanırken, Esnek Destek Finansmanı'nı kullanan firmalar, kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek.

Verilen bilgiye göre firmalar, finansmanın esnek ödeme imkanı ile 3 ayda bir kar ödemesi yaparak finansman tutarının anaparasını bir yıl içerisinde dilediği zaman kapatabiliyor. Üstelik bu işlem erken kapama cezası olmadan yapılabiliyor.

Esnek Destek Finansmanı ile nakit yönetimini çok daha verimli bir şekilde yapabilen işletmeler, istedikleri takdirde finansmanı tekrar kullanabiliyor. Yeni ürünün kar oranı vade sonuna kadar sabit kalırken, Esnek Destek Finansmanı'nı kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki bütün tüzel müşteriler kullanabiliyor.

Ayrıca Türkiye Finans, müşterilerinin finansman takibini daha kolay yapabilmeleri için firma mail adreslerine aylık otomatik ekstre gönderimi yapıyor.