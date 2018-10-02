Türkiye Finans'tan 270 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 24-25-26 Eylül'de talep toplaması yapılan 270 milyon lira değerinde, 119 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin ek satışla 270 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 28 Eylül 2018'de 119 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 270 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 24-25-26 Eylül'de gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 270 milyon TL nominal değerdeki, 119 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." denildi.

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak, 270 milyon lira tutarındaki bu kira sertifikası ihracı ile eylül ayı içerisinde ikinci halka arzımızı gerçekleştirdik. Nitelikli yatırımcılara sunmuş olduğumuz bir diğer ihracımız ile birlikte sadece bir ayda kira sertifikaları alanında 640 milyon lira değere ulaştık. Her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor, yüksek ihraç tutarlarıyla kira sertifikası alanında sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz."