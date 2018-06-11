"Türkiye en az iki kat daha büyümüş olacak"

KIRŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ekonomi üzerinde oynanan onca oyuna, operasyonlara, algılara rağmen 2017 yılında olduğu gibi 2018'e de Türkiye çok güçlü bir büyüme rakamıyla girdi. Açıklandığı üzere 7,4 gerçekten önemli bir rakam." dedi.

Tüfenkci, Kırşehir Gümrük Müdürlüğü binasının açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir müdürlüğün kurulmasının Kırşehir ekonomisi ve sanayisi için çok önemli olduğunu, faydalı görevleri yerine getireceğini söyledi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarının açıklandığını, umut ve güven verici rakamların ortaya çıktığını vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Özellikle ülke güvenliğini ön plana alarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ekonomimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Ekonomi üzerinde oynanan onca oyuna, operasyonlara, algılara rağmen 2017 yılında olduğu gibi 2018'e de Türkiye çok güçlü bir büyüme rakamıyla girdi. Açıklandığı üzere 7,4 gerçekten önemli bir rakam. Özellikle dış güçlerin ve finans kuruluşlarının, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'de bir algı oluşturma adına, Türk ekonomisinin itibarını zedeleme adına ve ahlaksız kazançlarına kazanç katmak adına sürekli Türkiye'nin notuyla oynayarak, 'izlemelere aldık, bankaları aldık, büyük şirketleri aldık' diyerek Türkiye'de bir güven bunalımı oluşturmaya çalışanlara inat 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça özellikle ekonomi üzerinde operasyonlarını artıranlara inat Türkiye 7,4 büyüme ile çok ciddi bir cevap verdi. Avrupa'nın hiçbir ülkesi bu büyüme rakamlarına yaklaşamadı. Bu büyümeye baktığımızda özellikle büyümenin sanayi, ihracat, hizmet sektörü ve yatırım mallarındaki artıştan kaynaklanması da büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunu göstermesi bakımından önemli."

Her zaman ekonominin ve iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması yönünde gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, Bakanlık personeliyle projeler ürettiklerini, dünyadaki en iyi uygulama örneklerini iş dünyasının hizmetine sunduklarını aktardı.

Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine de değinen Bakan Tüfenkci, Kırşehir'i Ahiliğin merkezi ve diyarı olarak gördüklerini bu nedenle de "büyük ustayı" seçerek, Türkiye'nin büyümesi yönünde irade beyan edeceklerine inandığını dile getirdi.

Bu seçimin Kırşehir ve Türkiye'nin kaderi ve geleceği için çok önemli olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Hem Kırşehir'in kaderini gelecekteki kaderini belirlemesi hem de Türkiye'nin gelecekteki kaderini ve yönünü belirlemesi noktasında ortaya koyduğu tercih çok çok önemli. Eğer siz tercihinizi büyük ustadan yana kullanırsanız ustalığın getirmiş olduğu bilgi, tecrübe, erdem, irade ve cesareti görüp, cesaretle, erdemle, iradeyle hem Kırşehir'in hem de Türkiye'nin şaha kalkışını Allah'ın izniyle hep beraber izleyeceğiz. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bu hedeflerde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak istiyoruz. Bugüne kadar büyümemizin üzerine, inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk uygulayıcıları olarak liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptığımızda inşallah inanıyorum ki Türkiye en az iki kat daha büyümüş olacak."

Konuşmasının ardından Bakan Tüfenkci, Kırşehir Gümrük Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Kırşehir Valisi İbranim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Aslan, milletvekili adayları ve bakanlık bürokratları katıldı.



