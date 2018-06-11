Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörünün yüzde 8,8, inşaat sektörünün ise yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 10 yükseliş gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 olmuştu.

Türkiye ekonomisi 6 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi

Türkiye ekonomisi, 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 6 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Yılın birinci çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,6 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 8,8, inşaat sektörünün yüzde 6,9 ve hizmetler sektörünün yüzde 10 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde, 2018'in birinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış görüldü.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 11 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 18,7 artış

İş gücü ödemeleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 olurken bu oran 2018'in birinci çeyreğinde yüzde 37,8'e geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1'den yüzde 44,4'e çıktı.

Muhabir: Zeynep Akyıl, Merve Özlem Çakır, Erdal Çelikel



