Türkiye doğal gaz cihazlarında Avrupa'nın üssü oldu

İSTANBUL

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin doğal gaz cihazlarında hem üretim yapıp hem de ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye’nin iç piyasasında 8 milyar liralık piyasa hacmi var. İhracat ise 1 milyar doları geçiyor. Türkiye'deki ve doğrudan yatırımlarla birlikte ülkemiz bu alanda Avrupa’nın üretim üssü haline geldi." dedi.

Vardan, 29 firmanın çatı kuruluşu olan DOSİDER'in 25. Kuruluş Yıl ​Dönümü Programı'nda, DOSİDER'in Türkiye'nin doğal gaz tarihinin birebir şahidi olduğunu ve bu cihazların 25 yıl öncesinde tamamen ithal edildiğini söyledi.

Doğal gazın Türkiye'nin tamamında 15 milyon abone ve 55 milyar metreküpü aşan hacimle kullanıldığını dile getiren Vardan, gaz dağıtımındaki genişleme yatırımlarının artmasıyla bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesinin sağlandığını kaydetti.

Vardan, bugün itibarıyla Türkiye'de yılda 2 milyon kombi üretildiğini ve bunun yaklaşık yarısının Türkiye'de kullanılırken yarısının yurt dışına ihraç edildiğini ifade etti.

Bu gelişimin kombi ile sınırlı olmadığını, yılda 5 milyon doğal gaz sayacı, 22 milyon metretülün üzerinde panel üretimi olduğunu anlatan Vardan, "Böylece, burada bir sanayi gelişti. Türkiye'deki ve doğrudan yatırımlarla beraber ülkemiz bu alanda Avrupa’nın bir üretim üssü haline geldi. Bu da bizim ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sağlayan bir sektör oldu. Türkiye’nin iç piyasasında 8 milyar liralık piyasa hacmi var. İhracat ise bir milyar doları geçiyor. Bu ihracatın çok önemli bir kısmı Avrupa’ya gidiyor. Avrupa’da Almanya ve İngiltere öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye bu alanda Uzak Doğu’dan da yatırım aldı ve bugün Türkiye’den Çin’e biz kombi satıyoruz. Şu anda yıllık rakamlar 200 bin adede yaklaştı. Bu da Türkiye’ye bir katkı. Sektörümüz aynı zamanda doğrudan 20 bin, dolaylı olarak 200 bin kişiye de istihdam sağlar hale geldi." diye konuştu.

Vardan, tüm bu rakamların Türkiye'nin dünya ekonomi liginde üst sıralarda yer alması ve cari açığı azaltması açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

Üç bin öğrenciye ulaşacak

Bu yıl başında yürürlüğe giren ERP yönetmeliği çerçevesinde birçok ürün grubunda artık sadece verimli cihazların üretileceğini ve bu cihazlarla faturalarda yüzde 20-30'a varan bir tasarruf sağlanabileceğini aktaran Vardan, "Üretimimizin katma değerini artırmak için yerlilik ve millilik oranını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu kapsamda DOSİDER üyelerinden 8 firmanın Ar-Ge merkezleri açtığını, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir proje merkezi oluşturduklarını ve benzer bir çalışma için de Yıldız Teknik Üniversitesi ile temas halinde olduklarını dile getiren Vardan, şöyle konuştu:

"DOSİDER'in 25. yıl dönümü şerefine, sektöre teknik eleman yetiştiren 25 okula teknik ekipman vermeyi kararlaştırdık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın ricasıyla bu rakamı 30'a çıkaracağız. İçinde sayaçtan boruya, vanasına ve kombisine varan bir eğitim kiti planladık. Ülkemizin 7 bölgesindeki bu okullarda 90 öğretmen ve üç bine yakın öğrenciye ulaşarak, sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan da yılda bir milyon konutta doğal gaz dönüşümünün gerçekleştirildiğini ve sektörde çok önemli bir gelişme kaydedildiğini bildirdi.

Muhabir: Nuran Erkul Kaya