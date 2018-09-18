Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bugün içinden geçmekte olduğumuz bu türbülans döneminde Türk sanayicisi, KOBİ'leri açısından Afrika çok önemli bir fırsattır." dedi.

Özdebir, ASO tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika'ya hiçbir zaman diğer ülkeler gibi bakmadığını söyledi.

Türk girişimcilerinin Afrika ile ticarete hep kazan-kazan mantığıyla yaklaştığını dile getiren Özdebir, "Türk toplumu olarak, her şeyden önce dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlara aynı yaklaşıyoruz ve ikiyüzlü bir tutum sergilemiyoruz." diye konuştu.

Bugün hala kıta üzerinde ham madde kaynaklarının kontrol altına alınmasına yönelik oynanan oyunları hayretle ve şaşkınlıkla izlediklerini belirten Özdebir, emperyalizmin bitmediğini, yalnızca şekil değiştirdiğini ifade etti.

Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerdeki gelişme sayesinde Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 16 yılda 6 kat artarak 20 milyar doları aştığına dikkati çeken Özdebir, Afrika ülkelerindeki potansiyelin inanılmaz boyutta olduğunu söyledi.

Türkiye iç pazarının büyük olmasından dolayı pek çok firmanın iç talep daralmadıkça dış pazarlara ilgi göstermediğini ve bunun önemli bir sorun olduğunu ifade eden Özdebir, "Bugün içinden geçmekte olduğumuz bu türbülans döneminde Türk sanayicisi, KOBİ'leri açısından Afrika çok önemli bir fırsattır, tüm firmalarımızın sonuna kadar bu fırsatları takip etmesi gerekmektedir." dedi.

- "Kıtada herkese göre iş var"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer de iş adamlarına Afrika'ya en az bir kez gitmeleri önerisinde bulunarak, "Afrika ile son yıllarda ticari faaliyetlerimiz son derece arttı. Türkiyeli iş adamları Afrika'da çok büyük işler yapıyorlar. Afrika ülkeleri Osmanlı'dan beri ilişkilerimizin iyi olduğu ülkeler. Kıtada herkese göre iş var." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak da Türkiye'nin Afrika'ya özel önem verdiğini belirtti.

Sarıtoprak, kıtadaki 41 ülkede Türk büyükelçiliği bulunduğunu ifade ederek, "Afrika'daki ülke sayısının 54 olduğu düşünüldüğünde 41 büyükelçilik açmak önemli bir başarıdır. Hedef, Afrika ülkeleri ile iş birliğini artırmak, ticari ilişkileri yoğunlaştırmaktır." dedi.

Toplantıda Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiondo, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, Zambia'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Uganda Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Joseph Barigye ve Kenya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nathaniel Taama da birer sunum yaptı.