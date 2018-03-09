'Türkiye 6 yıldır dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi'

ANTALYA(AA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) yerli ve yabancı un üreticileri ile ihracatçıları bir araya getiren "TUSAF 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi", Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla Antalya'da başladı.

Bu yıl "Buğday ve Ekmeğin Aşkı: Un" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, federasyonun, kökleri 1980'lere dayanan, 9 derneği bir çatı altında toplayan, 446 üyeyi temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, son olarak Dicle Un Sanayicileri Derneği'nin aralarına katıldığını bildirdi.

Ulusoy, un sanayisinin Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi sektörlerinden olduğunu belirterek, un sektörünün yıllık ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, sektörü, dünyanın her yerinde zirveye taşımak için çalıştıklarını vurguladı.

Ulusoy, sektörün, bazı pazarlarda yaşanan, ticaret politikası kaynaklı daralmalara rağmen özellikle Irak gibi güçlü olduğu pazarlarda derinleşerek bir önceki yılın 3,5 milyon ton olan ihracatını korumayı başardığını kaydetti.

Irak merkezi hükümetin Türk menşeli gıda ürünlerine ton başına 60 dolarlık vergi uyguladığını dile getiren Ulusoy, geçen yıllarda sağlanan başarılı ihracat rakamının yakalanması için bu konuda başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklardan destek istediklerini ifade etti.

"Türk uncusu yurt dışında markalaşmaya başladı"

Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin, 6 yıldır dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olduğunu belirterek, "Dünya un ihracatının yüzde 30'unu tek başına gerçekleştiriyoruz." dedi. Ulusoy, söz konusu ihracatın yüzde 30'unu Mardin, yüzde 14'ünü İstanbul, yüzde 12'sini Gaziantep, yüzde 8'ini Kırklareli ve yüzde 6'sını Samsun'un gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ulusoy, Irak pazarındaki sorunlarla beraber artan İran rekabeti, İran'ın Rusya'dan ihracat karşılığı buğday alım anlaşması yapması ve Ukrayna'nın un ihracatında her yıl artan tonajının sektörün önündeki diğer tehditler olduğunu vurguladı.

Türk uncusunun, yıllardır kazandığı tecrübe ile artık bulunduğu pazarlarda markalaşmaya başladığını ifade eden Ulusoy, işleme rejiminin işlerliği, lisanslı depoculuğun gelişimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile iş birliği yaparak bütün zorlukları aşabileceklerini söyledi.

"Bölgedeki buğdayın fiyatını Türkiye belirleyecek"

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy, yıllar önce sektörde ilk çalışmaya başladığında Rusya'daki, hatta Türkiye'deki buğday fiyatının Chicago'daki borsada belirlenmesine çok şaşırdığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak zamanla bunun nedenini anladım. Güvenilir, derinliği olan bir vadeli işlemler piyasası, sadece o kontrata bağlı buğdayın değil, dünyadaki benzer buğdaylar için de gösterge bir fiyat olabiliyordu. Bu nedenle yıllarca Amerika'daki buğday hasadının nasıl çıkacağını da takip etmek zorunda kaldık. Artık çok mutluyuz. Çünkü ürün ihtisas borsası ve lisanslı depoculuk altyapısı sayesinde biz Amerika'yı değil, dünya bizi izleyecek. Artık sektöre yeni başlayan genç kardeşlerimin kafası karışmayacak. Çünkü bu bölgenin fiyatını Türkiye borsaları belirleyecek. Şu anda 1,8 milyon tonu aşan kapasitenin, kuruluş izni alan firmaların da tamamlanmasının ardından 9 milyon tonu aşmasıyla Türkiye’de tarım ürünleri piyasasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanmış olacak. Bu değişime hazır mıyız?"

İlber Ortaylı, diyetisyenler, doktorlar ve gıda mühendisleri buğdayı anlatacak

Eren Günhan Ulusoy, sağlığa ve beslenme yapısına aykırı karbonhidratsız diyetlerle ekmeğin sofradan kaldırılmaya çalışıldığını, bu nedenle kongre programında değişiklik yaparak ilk günün öğleden sonraki oturumunun temasını "Buğday ve Ekmeğin Aşkı: Un" olarak belirlediklerini söyledi.

Konunun uzmanları olan diyetisyenlerin, uzmanlığı beslenme olan tıp doktorlarının ve gıda mühendislerinin durumu etraflıca değerlendireceğini ifade eden Ulusoy, ayrıca Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Göbeklitepe'den bu yana 10 bin yıldır insanoğlunun kültürünü ve medeniyetini şekillendiren buğdayın tarihini anlatacağını bildirdi.

Ulusoy, TUSAF olarak 2015'ten bu yana 100'ün üzerinde faaliyet gerçekleştirdiklerini, binden fazla kongre ve sergi katılımcısı ile rekor kırdıklarını belirterek, bu yılki kongreye de yerli ve yabancı bin delegenin katıldığını anlattı.

Etkinlikte, sektörün önde gelen yerli ve yabancı önemli konuklarının yanı sıra gıda mühendisleri, uzman diyetisyenler ve tıp doktorları, buğdayı ve unu anlatacak.

2 gün sürecek organizasyon kapsamında "Buğday, Ekmek ve Un", "Ekonomi, Buğday ve Un", "Dünya Tarihinde ve Soframızda Buğdayın Rolü", "Buğday Üretimi ve Ticareti" başlıklı paneller düzenlenecek.

Muhabir: Uğur Aslanhan