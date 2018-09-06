Türkerler Holding'den 664 milyon dolarlık jeotermal yatırımı

İSTANBUL (AA) - Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Manisa Alaşehir'de toplam yatırım bedeli 664 milyon doları bulacak yeni jeotermal enerji santralleri (JES) kurmaya hazırlandıklarını belirtti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazım Türker Alaşehir Üzüm Festivali'ne katılarak, konuşma yaptı.

Şimdiye kadar Manisa Alaşehir'de jeotermal enerjiye 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Türker, "Manisa Alaşehir'de JES 1 ve JES 2 santrallerini kurarak 48 megavatlık kurulu güç elde ettik, JES 3 santralinin yapımı ise hızla devam ediyor. 30 megavatlık söz konusu santral de 136 milyon dolara mal olacak. JES 1 ve JES 2 santrallerinden yılda 360 milyon kilovatsaat enerji elde ediyoruz. JES 3 santralinin elektrik üretimi de yılda 220 milyon kilovatsaati bulacak." ifadelerini kullandı.

Bölgede jeotermal enerji yatırımlarının süreceğini vurgulayan Türker, şunları kaydetti:

"JES 3 santrali yapımından sonra sırasıyla JES 4, 5, 6, 7 ve 8 yatırımlarını da tamamlayarak toplam 248 megavatlık kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz. Bu yeni santrallerin toplam yatırım tutarı 664 milyon dolar seviyesinde olacak. Tüm bu santraller devreye girdikten sonra yıllık enerji üretim hacmi 1,8 milyar kilovatsaate ulaşacak ve bölge bir jeotermal enerji üssü haline gelecek. Tüm bu yatırımlarımızla bölgeye toplamda bir milyar dolar değerinde katkı sağlamış olacağız."

