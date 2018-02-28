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Turkcell’li Emre Zafer Barnes Birmingham’da sahne alıyor

- İngiltere'nin Birmingham kentinde yarın başlayacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmini Emre Zafer Barnes temsil edecek

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:32
Turkcell’li Emre Zafer Barnes Birmingham’da sahne alıyor
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İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Birmingham kentinde yarın başlayacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Türk atletizmini Emre Zafer Barnes temsil edecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmi, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes ile temsil edilecek.

İngiltere’nin Birmingham kentinde yarın başlayacak organizasyon 4 Mart’ta tamamlanacak. 60 metre yarışında piste çıkacak olan milli sporcunun yarışı 3 Mart Cumartesi günü koşulacak. Salonda en iyi performansını bu sene İstanbul Indoor Cup’ta 6,55’le koşan Emre Zafer Barnes, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda da 60 metrede şampiyon olmayı başarmıştı.

Bugüne kadar 25 branşta 34 binden fazla sporcuyla destek veren Turkcell'in bu desteği sayesinde Türk sporu, 2017'de adeta altın yılını yaşamıştı. Atletizmde Ramil Guliyev ve Mizgin Ay’la dünya, yüzmede Ümit Can Güreş’le de Avrupa şampiyonlukları yaşayan ve çıtasını yükselten Türkiye, 2018 yılına da Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Salon Atletizm ŞampiyonasıEmre Zafer BarnesTurkcell
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