Turkcell'li Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finalde

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci turda rakibi İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden beri Türk sporunun yanında olan Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.

Turnuvaya Avrupa Şampiyonu unvanı ile gelen ay-yıldızlılar, F Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak grubunu namağlup lider olarak tamamlamıştı. Bu sayede ikinci turda İrlanda ile karşılaşma hakkını elde eden milliler, rakibini 4-0 gibi rahat bir sonuçla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ampute Milli Futbol Takımı'nı galibiyete taşıyan golleri Serkan Dereli (2), Şeyhmus ve Savaş Kaya kaydetti.





- Hedef şampiyonluk





Bu yıl 15'incisi düzenlenen Dünya Kupası’na şampiyonluk parolasıyla gelen ay-yıldızlıların yarı final yolundaki rakibi ise Rusya oldu.

Millilerin çeyrek final maçı, yarın sabaha karşı saat 04.00'te başlayacak. Milliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa 22 takımın katıldığı Dünya Kupası'nda son 4 takım arasına kalmış olacak.