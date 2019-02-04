Turkcell'in Hesabım uygulamasının yeni adı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Turkcell'in Hesabım uygulaması değişen tasarımı ve çok daha zengin işlemler menüsüyle bundan sonra Dijital Operatör adıyla hizmet verecek." dedi.

Turkcell'in düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztürk, herkesin cebinde kişisel dijital asistanı Dijital Operatör olacağını söyledi.

Öztürk, dijital operatör olmanın ancak teknolojinin odağına müşteriyi almakla mümkün olduğunu kaydetti.

Serkan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimize eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Yaptığımız alt yapı yatırımlarından sunduğumuz dijital ürün ve servislere değin her işte odağımıza müşterilerimizi alıyoruz. Bu doğrultuda güçlü teknolojik altyapımız ve bine yakın mühendisimizle kullanıcılarımıza en yeni teknolojileri sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Tamamı mühendislerimiz tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimize üstün dijital deneyimler sunuyoruz. Dijital Operatör uygulamamız da bunun en güzel örneklerinden biri. Artık herkesin cebinde kişisel dijital asistanı yani Dijital Operatör olacak."





- "Dijital Operatör'ü tasarlarken müşteri ihtiyaçlarına odaklandık"





Bugüne kadar Turkcell Çağrı Merkezi'ne gelen binlerce görüşmeyi değerlendirdiklerini ve Dijital Operatör'ü tasarlarken müşteri ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirten Öztürk, Turkcell Çağrı Merkezi'ne en fazla paket ve faturalar hakkında çağrılar geldiğini, kendilerininde Dijital Operatör'ü müşterilerinin bu bilgilere rahatça ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarladıklarını kaydetti.

Öztürk, "Müşteri deneyiminin en önemli parçalarından biri olan çağrı merkezini tamamen dijitalleştirerek zaman kaybını en aza indirdik, hızlı, kolay ve güvenli hale getirdik. Sözün özü Dijital Operatör Uygulaması ile müşterilerimiz neredeyse, Turkcell orada." diye konuştu.

Serkan Öztürk, şimdiye kadar 38 milyon kişinin indirdiği ve ayda 300 milyon işlemin yapıldığı Turkcell'in Hesabım uygulaması değişen tasarımı ve çok daha zengin işlemler menüsüyle bundan sonra Dijital Operatör adıyla hizmet vereceğinin altını çizdi.





- Dijital Operatör, Mağaza, İşlem Merkezi ve Yardım bölümleriyle dijital çözümler sunacak





Uygulama mağazalarında 2018'de Türkiye'nin en popüler ilk 10 uygulamasından biri olan Hesabım'ın üçüncü nesil versiyonu Dijital Operatör, Mağaza, İşlem Merkezi ve Yardım bölümleriyle dijital çözümler sunacak.

Dijital Operatör, paket değiştirme ve ek paket alma işlemini kolaylaştırdığı gibi paketlerden servislere, cihaz kampanya ve taksitlerine kadar müşterilerin ürünleriyle ilgili tüm bilgilerine tek ekrandan ulaşmasını mümkün kılıyor.

Dijital Operatör, evrak gerektiren taleplerin çözümü için eşsiz bir çözümü kullanıcılarına sunmaya başlıyor.

İletilmek istenen evrakın dijital ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde iletmek isteyen Turkcell müşterilerinin ilgili evrakın fotoğrafını çekmesi ve uygulama üzerinden iletmesi yeterli oluyor. Ayrıca herhangi bir arama ve bağlantı sorunu yaşandığında, uygulama üzerinden tek tuşla hattın durumu kontrol edilebiliyor, ayrıca konum paylaşılarak talep iletilebiliyor ve iletilen tüm taleplerin işlem süreçleri de takip edilebiliyor.

Dijital Operatör üzerinden fiber internetin bulunduğu lokasyonlar hakkında anında bilgiye erişilebiliyor. Uygulama üzerinden haritada fiberin olduğu cadde, sokak hatta apartmana varana kadar güncellenmiş fiber bilgisine ulaşım imkanı sunuluyor.

Yapay zekaya sahip Dijital Asistan'ın da yer aldığı Dijital Operatör uygulaması, müşterilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümler sunuyor. Müşteriler, Dijital Asistan ile mesajlaşarak hızlıca bilgi alabiliyor, işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Dijital Operatör ile müşterilerinin satın alma deneyimini de dijitalleştiren Turkcell, kişiye özel sunulan cihaz, uygulama ve paket teklifleri ile müşterilerin seçenekler arasında kaybolmadan en çok ihtiyaç duyacakları ürüne en az işlem ile ulaşmalarını amaçlıyor.

Kendi ihtiyacına uygun ürünü mağaza sekmesini kullanarak satın alan Dijital Operatör kullanıcıları siparişlerini teslimat anına kadar uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Dijital Operatör'ü, Turkcell'lilerin yanı sıra tüm mobil operatör aboneleri de kullanabiliyor. Bu kullanıcılar, cihaz, uygulama ve paketleri inceleyip satın alma, numara taşıma, Turkcell hizmetleri hakkında bilgi alma, Turkcell'li yakınlarına paket veya lira hediye etme gibi işlemleri Dijital Operatör üzerinden kolayca yapabiliyor.